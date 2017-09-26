英国工党调整退欧立场 将留在英欧关税同盟中列为选项

路透布莱顿9月25日 - 英国主要反对党工党周一表示，如果工党赢得政权，英国在退欧后或可继续留在与欧盟的关税同盟中。工党此举对内部意见不统一的英国政府施加了压力。

工党退欧发言人Keir Starmer表示，该党已准备以成熟理智的态度主导退欧协商，并警告称在审视英国与欧盟未来关系时，不应排除任何可能性。

在过去几个月，工党对退欧的态度与保守党寻求与欧盟彻底分离的立场差不多；不过工党的行动方针在上个月有所改变，暗示如果执政，将要求设立一段续留欧盟单一市场的过渡期，以便令2019年3月退欧的过程顺畅。

Starmer的谈话进一步强化了此一立场。

“如果我们执政...将会就一项最终协议进行协商...保留关税同盟与单一市场的好处，”Starmer在英格兰南部海滨城镇布莱顿对数以百计工党党员表示。

“与欧盟建立关税同盟可以成为工党追求的最终目标，当然这取决于谈判。”

他稍晚还表示，他希望接受“更严峻的挑战”，而非在最终协议中与欧盟的未来贸易安排照搬现有的框架，去尝试“改变与欧盟的关系”，维持自由贸易关系但不保留成员国地位，这可能需要签订新的条约。

去年英国退欧公投后，对退欧前景的不同看法让保守党、工党以及国内一直存在不和，暴露出南部与工业化的英格兰北部、年轻和年长、城市和乡村选民之间的严重分歧。

苏格兰和北爱尔兰投票支持留在欧盟，而英格兰和威尔士则选择退欧。

工党和保守党均难以让党内在退欧策略上保持一致，但工党期望透过提出一个更为温和的退欧主张，为不同阵营的选民提供一个大家均能接受的选项。

工党在6月大选赢得了比预期更多的议会席位，目前气势正盛。特雷莎·梅企图通过大选巩固退欧谈判的地位，但保守党最终却失去了在议会的多数地位。

工党利用特雷莎·梅内阁的分歧，称英国寻求达成过渡期协议的时间剩下不多，主要因大选的耽搁。

Starmer称，“保守党处理退欧事务的方式展示了他们的能力，或者我说这就是无能。”(完)