焦点：英国称退欧协商应向下一阶段迈进 内阁大臣口径一致

7月20日，布鲁塞尔，英国脱欧事务大臣戴维斯出席脱欧谈判后的记者会。

路透伦敦8月13日 - 英国周日表示，希望与欧盟的谈判可以进行至下一个阶段，英方开始拟定自己设想的与欧盟未来关系的细节，几名政府大臣也对协商展现口径一致的态度。

由于顾虑到让焦急的企业、民众与投资者放心的必要性，英国亟欲就退欧后与欧洲的关系启动谈判。但欧盟坚持退欧协议必须先有所进展。

“我们有必要就围绕我们未来关系的更重要议题进行协商，以确保获得一纸让英国与欧盟都能富强的协议，”英国脱欧事务大臣戴维斯在声明中表示。

英国希望退欧谈判能够进一步向前迈进，财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)与国际贸易大臣福克斯展现口径一致的态度，认为必须要有一段有时限的过渡期--显示首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)内阁之间的对立派系出现止战迹象。

戴维斯的脱欧事务部门表示，准备发表几份报告，包括一项新的关税约定、及一项如何解决爱尔兰与北爱尔兰之间边界线难题的提案。

该部门一名消息人士称，“我们很清楚，那些围绕我们脱欧及未来结盟的问题，是紧密关联。”

“这些报告表明，我们准备扩大协商范围。”

迄今为止，谈判重点都放在英国应付多少分手费给欧盟，英国和欧盟公民将享有什么权利，以及如何处理与爱尔兰之间的边境问题。双方将在预定本月底举行的下一轮谈判，寻求那些问题的解决方案。

宣布将要发表谈判计划报告，这一决定表明英国亟欲反击欧盟对其谈判态度的批评。

**爱尔兰申根区？**

英国星期日电讯报报导称，英国在寻求在英国和爱尔兰之间设立“申根区”，这将允许爱尔兰和北爱尔兰边境人员自由流动，实施“宽松的关税体制”。脱欧部门未对此置评。

报导援引脱欧部门匿名消息人士称，爱尔兰公民将可以自由在英国工作，英国公民也可自由在爱尔兰工作。其他欧盟国家公民可通过爱尔兰边境进入英国，但须有工作许可才能在英国工作。

英国还承诺在欧洲理事会(European Council)10月会议前提出一系列“未来伙伴关系”文件，希望赶紧推动谈判走过展开脱欧的议题，跳到未来与欧盟贸易和法律关系的话题上。首先将从新关税协定的提案开始。

不过星期日电讯报报导，亲欧的财政大臣哈蒙德和脱欧派国际贸易大臣福克斯达成一致立场，英国脱欧需要有过渡阶段，但欧盟市场成员身份还是会终止，过渡阶段不是为了阻止脱欧。(完)