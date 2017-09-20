英国雇主对经济前景的乐观程度降至英退公投以来最低--REC

路透伦敦9月20日 - 英国招聘与就业联合会(REC)周三的调查显示，英国雇主对经济前景的悲观程度，为去年英退公投以来之最，且他们希望退欧安排能清楚透明。

然而REC的调查显示，聘雇和投资信心依然稳定。

“政治氛围对情况并无帮助。企业需要清楚的形势，以便有效制定计划；退欧谈判迄今为止仍未解决任何核心问题。”REC执行长Kevin Green称。

到英国预定退出欧盟还有18个月，但谈判的进展不大。

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)预定周五将就英退发表演讲，外界认为这是为了使谈判回归正轨，并填补明显的政策真空。

她可能还想再次确立其权威，几天前英国外交大臣约翰逊提出自己的退欧观点，对她更为谨慎的方式构成挑战，并暴露出政府内部分歧。

Green称，他希望很快能就已在英国工作的欧盟公民的地位问题达成协议。

由于退欧公投后英镑贬值推动通胀上升，侵蚀家庭购买力，2017年上半年英国经济放缓。

截至目前，官方数据几乎没有迹象显示出口或投资增加带来抵消效应。

亲欧团体开放英国(Open Britain)称，调查显示企业对政府退欧计划的信心在下降。

“他们抑制欧洲移民的计划将使雇主和国民保健制度(NHS)所需要的工人短缺，”工党议员Pat McFadden在该团体公布的一份声明中称。(完)