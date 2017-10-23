欧洲政经：英退金融协议金额在达成退欧协议后才能确定--贸易大臣

路透伦敦10月22日 - 英国国际贸易大臣福克斯周日表示，只有在达成退欧协议后，英国才能确定与欧盟达成金融协议的最终金额数字。他警告称，各国领导人不要认定英国政府所称有可能无法达成退欧协议只是虚张声势。

英国首相特雷莎梅上周争取到退欧谈判僵局缓和的机会，欧盟领导人暗示12月的退欧谈判可能谈及英国与欧盟未来的关系问题。

但特雷莎梅能够推进谈判之前，仍需面对国内的重重阻力。

她必须推动上议院和下议院完成英国退欧的立法；而且反对党工党周日表示，将与反对特雷莎梅的保守党人士合作，施压对退欧协议作出修改。

福克斯在ITV电视台表示，英国将在12月的下次峰会前向其他27个欧盟成员国就退欧作出“进一步保证”，将推进谈判以商讨英国与欧盟未来的贸易关系。

“我不知道具体数字是多少，但很显然，只有达成最终协议时，才能确定最终的数字；我们希望了解最后的状态如何，”福克斯说。

“排除有关分手费的夸张言辞，双方其实开展了很多合作，”他称，并补充说，政府将在第一阶段谈判中向欧盟展现“我们正在朝正确方向前进”。

但他也表示，欧盟不应认为英国是在虚张声势。英国称其在为达不成协议做准备，称根据世界贸易组织(WTO)规则开展贸易“并没有那么可怕”。

特雷莎梅需要实现一种微妙的平衡：一方面欧盟要求就所谓的分手费安排给出更具体承诺，她需要予以回应；另一方面，国内部分议员希望她退出谈判。

此外工党脱欧事务发言人Keir Starmer称，该党将支持希望修订脱欧法案的保守党人士，该法案寻求将欧盟法律复制到英国，以确保英国脱欧时具备运转良好的法律和监管框架。这令特雷莎梅面对更大压力。

Starmer称，他希望对脱欧法案做出六项修正，包括国会对任何脱欧协议拥有最终投票权，以及全面调整该法案中有关政府权力运用的规定。脱欧法案要到下个月才会提交议会审议。

他在《星期日泰晤士报》上写道：“我认为国会已经就这些调整达成共识。”(完) (编译/审校 徐文焰/王灿/许娜)