焦点：花旗与德银加强在法兰克福的存在 应对英国退欧冲击

路透伦敦/法兰克福7月20日 - 花旗集团(C.N)与德意志银行(DBKGn.DE)这两大国际银行正在加强在法兰克福的存在，以应对英国退欧的冲击。

美国花旗集团周四表示，可能需要在欧盟创造150个新职位，同时确认将把欧盟交易运营总部设在法兰克福。

德意志银行执行长克莱恩(John Cryan)在周四公布的一段视频中表示，该行预计在法兰克福增加新的岗位。它将在法兰克福复制一种架构，可与其伦敦业务相互代替，并将随着英国退欧谈判的展开而演变。

银行业向英国央行提交应变计划细节的截止日期是7月14日，从那之后各银行退欧安排的细节开始浮现。

同其他一些银行一样，花旗选择在法兰克福建立分支机构，以便当英国在2019年3月退欧后，银行在欧盟地区的业务能够顺利继续运行。

“基于现有的基础设施，以及已配置的人力和专业职位，法兰克福是我们欧盟经纪自营商业务总部的首选。”花旗的欧洲、中东和非洲(EMEA)业务部主管Jim Cowles表示。

他补充道，花旗还计划增强在欧盟的私人银行、公债、交易和投资银行业务，而花旗的伦敦据点将继续作为EMEA业务的总部。

配合这项安排，花旗将“逐步增加在欧盟其他重要城市的经营，包括阿姆斯特丹、都柏林、卢森堡、马德里和巴黎。”

德意志银行在英国大约有9,000名雇员，预计伦敦作为全球最重要的两个金融中心之一，对该行依然至关重要。

但总部在法兰克福、同时在伦敦设立分支机构的银行的德银正在为“硬”退欧做准备。硬退欧将使银行失去英国和欧盟之间的“通行权”。克莱恩将此称为“逻辑上最糟糕的”情形。

克莱恩称，该行在法兰克福复制伦敦账户的做法，起初意味着增加法兰克福的工作岗位，但之后可能把伦敦工作岗位迁往法兰克福，而这将取决于英国退欧谈判的展开情况。

“我们将在法兰克福复制一套基础设施，之后如果由于英国正式脱欧，我们最终把所有业务都重新登记到德国法兰克福，那么伦敦的职能将被解除或者迁走，”克莱恩表示。

“员工可能不会被迁走，但职能将迁往法兰克福，”他表示，但并未提及受影响的员工或职能数量。(完)