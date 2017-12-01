英国议员对退欧后与爱尔兰不设立硬边境的计划提出质疑

路透伦敦12月1日 - 一些英国议员周五表示，英国计划退欧后在爱尔兰和该国的北爱尔兰之间不设立“硬边境”的想法与其要退出欧盟单一市场和关税联盟的计划相悖。

英国与爱尔兰的边境问题已经成为缓慢的外交程序中最麻烦的问题之一，考验着政界人士、企业和投资人的信心。这也将是英国在退欧后与欧盟之间唯一的接壤处。

欧盟希望英国提供一个在不设立边境管制的情况下，如何管理爱尔兰与英国北爱尔兰之间货物出入的方案。设立边境管制在政治上是个敏感问题。

英国已经表示，希望退出欧盟的关税联盟，但不会考虑设立边境哨卡或其他实体设施，因为这可能破坏北爱尔兰20年来脆弱的和平。

“我们现在还没有想好如何解决退出关税联盟和单一市场后不设边境或相关设施的问题，”反对党议员本恩(Hilary Benn)表示，她是负责审核谈判的英退欧委员会主席。

英国政府已经表示，正在对边境问题寻找一种灵活且有想象力的解决办法，超越欧盟已有的先例，并提供了一些技术性解决方案或一种新的关税联盟形式以供讨论。不过爱尔兰政府的部长们批评其中缺乏具体细节。

边境问题的进展至关重要，关系到英国能否如愿将脱欧谈判推进到贸易及未来关系阶段--企业已经渐渐没有耐心等待这些问题得出结果了，正在考虑搬离英国。

爱尔兰副总理兼外交贸易部长科文尼(Simon Coveney)周四表示，在12月14-15日峰会决定是否开始“第二阶段”有关贸易的谈判前，该问题有必要“变得更加明晰”。

该委员会还表示，政府需要公布更具体的细节，既涵盖退欧之后过渡期这类短期计划，也要涉及与欧盟未来贸易关系的长期愿景。

“如果下月真的能开始第二阶段谈判，那么各位部长们就不能仅限于‘专门定制’或者‘特殊’这类词汇，而要真正解释一下他们想要的是什么，”本恩说。(完)