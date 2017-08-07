爱尔兰总理提出欧盟与英国建立关税同盟想法 促突破僵局

路透贝尔法斯特8月4日 - 爱尔兰总理瓦拉德卡(Leo Varadkar)周五呼吁欧盟与英国就退欧僵局找出“独一无二的解决办法”，包括一个量身定制的关税同盟。

一旦英国退出欧盟，这将能解决爱尔兰硬性边界的问题，这个问题备受爱尔兰关切。

瓦拉德卡也表明，对于英国坚持脱欧后由一个新机构，而非欧盟法院来处理公民权益和航空管制等双边问题，欧盟有可能首肯。

不过他也表示，这些“实际的解决办法”需有人提出要求，不会主动提供。

瓦拉德卡在北爱尔兰发表此番讲话，欲努力促使政府找到妥协方案，以避免爱尔兰岛上出现广大且妨碍交流的硬边界(hard border)。

爱尔兰希望在10月关键的英退峰会前达成妥协方案，瓦拉德卡称这次峰会“对爱尔兰岛来说是一次历史性的会议”。

“时间不多了，我担心时间不容我们延宕，”他在位于贝尔法斯特的女王大学大礼堂向学生表示。

这是瓦拉德卡首次以爱尔兰总理身份访问北爱尔兰，在这场内容广泛的演讲中，瓦拉德卡提出了几条试图打破英退僵局的建议。

他表示，可以建立一个双边关税同盟，就像目前欧盟与土耳其之间的那种。他说：“如果我们能与土耳其建立这样的同盟。想必我们与英国也可以？”

对于这些提议，英国政府的一位女发言人表示，英国政府“十分清楚我们需要与欧盟在未来结成一个深化且特别的合作关系，包括一份大胆且雄心勃勃的自由贸易协定以及一份关税协定。”(完)