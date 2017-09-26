英国退欧展开新一轮协商 双方既期待又怕受伤害

路透布鲁塞尔9月25日 - 英国和欧盟协商人员周一在布鲁塞尔展开新一轮的退欧谈判，言谈中充满希望。三天之前英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)试图提振谈判进程，改善氛围。

但双方也藏不住持续不断的挫折感：关于从现在起算的英国退欧18个月过渡期，英国可以背离欧盟规定的说法，负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)加以驳斥。英国脱欧事务大臣戴维斯则是向巴尼尔提出呼吁，称若他希望伦敦结清其帐户，那么就该停止阻碍未来贸易关系的相关谈判。

“在保有欧盟成员国会籍期间，英国将会遵守我们做出的承诺，”戴维斯在与巴尼尔会面时向记者表示。“但显然要就此问题要达成结论，唯有通过与欧盟达成新的密切且特殊的伙伴关系，在此背景下依照此一关系来做成结论。”

“我们提出明确的提案，过程中不该有阻碍的藉口，”戴维斯称，并呼应特雷莎·梅周五在意大利佛罗伦斯的谈话，她称在当前欧盟至2020年的预算周期中，其他国家将不会在财务上蒙受损失。

巴尼尔称，他本周希望知道英国对于支付分手费将给出怎样的切实计划，这是他想要取得“重大进展”的三个主要议题之一，然后他才会建议欧盟领导人启动有关双方未来关系的谈判。

巴尼尔强调，并不预设未来一定会达成协议以及过渡性协议。对于外交传言英国退欧后可能再留在单一市场几年、同时不再适用一些欧盟规定的说法，巴尼尔予以驳斥。

“没有例外情况，”他说，英国将继续受到欧盟预算、司法等的制约，这对于许多英退支持者来说难以接受。

**繁忙的一周**

这是他和戴维斯三个月来的第四轮会谈，双方都说这一周是一个关键时刻。本轮会谈可能在周四结束，距离特雷莎·梅在爱沙尼亚举行的欧盟领导人峰会上会晤同僚仅有几个小时的时间差。

周一主持峰会准备会议的爱沙尼亚部长在与巴尼尔的联合记者会上称，欧盟27个成员国紧密团结，一致坚持与英国的谈判要通过巴尼尔进行。

不过，英国寄望这次谈判的进展能说服欧盟领导人，以便他们在10月中旬下次会面时同意展开双方未来贸易关系的谈判。(完)