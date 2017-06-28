专访：伦敦银行业申请巴黎运营牌照保欧盟业务--前法国央行总裁

路透巴黎6月27日 - 前法国央行总裁诺亚告诉路透，英国银行业已经在悄然申请在英国退欧后在巴黎运营的牌照，因为法国新总统马克龙计划实施的改革措施，改善了巴黎作为金融中心的前景。

法国政府委派诺亚负责推介巴黎作为英国退欧后的金融中心。他说，具有金融业从业背景并曾担任经济部长的马克龙高票当选之后，金融人士对巴黎的看法好转。

“很明显，因为马克龙，现在推销法国更加容易。环境已经发生改变，”诺亚在专访中告诉路透。

金融人士称，高昂的薪资费用、总是在变化的税制使巴黎在竞争力方面落后其他欧洲金融中心。

法国已经把针对外籍人士的税制变得更优惠，建立了牌照快速申请通道，马克龙还承诺全面改革就业市场、税收和养老金体系。

诺亚已经在伦敦、纽约和其他地区与银行业人士举行了数百次会议，为巴黎拉拢人气。

但到目前为止，法兰克福、都柏林和卢森堡等对手城市却抢占了风头，银行、保险业者、资产管理经理已经透露在这些城市建立新立足点的计划。

周二日本最大券商野村控股(8604.T)表示，正在申请在法兰克福运营的牌照，而几天之前该国第二大券商大和证券集团(8601.T)宣布将在法兰克福设立一家附属公司。

不过诺亚称，巴黎也在节节胜利。

“一些情况下，银行甚至都不需要牌照。有些银行已经申请牌照，但决定不公布此事。有些实际握有牌照，已准备展开运作，”诺亚表示。

“他们选择三缄其口，我尊重他们的决定。这有点令人沮丧，但就是这样。”

其他银行表示，他们正在申请在巴黎运营的牌照，作为B计划。

“A计划是我们使用在某某地方拥有的牌照，为已存在的实体创建一个分支，然后这个分支就可以开展交易了，”诺亚称。

“我目前看到的并不是市场转移至法兰克福，而是转移到巴黎。当他们说，好吧，我们会利用在法兰克福的现有实体，并在此基础上发展，我觉得意思就是，他们会利用那些现有实体在巴黎创建分支，然后在巴黎发展。”(完)