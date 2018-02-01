欧盟拒绝英国为其金融业提出的退欧后提议

路透伦敦1月31日 - 欧盟执委会官员已拒绝伦敦金融城的提议，即达成一个退欧后的金融服务业自由贸易协定。这沉重打击了英国让伦敦仍保留欧盟市场全面准入权的希望。伦敦是全球两大金融中心之一。

该决定增加了这样一种可能性，即伦敦金融城将在不那么有利的条款下与欧洲做交易，而且可能加速企业制定应急计划，将更多业务从伦敦转移至欧洲大陆。

自从英国19个月之前举行退欧公投以来，伦敦的一些全球最具影响力的金融公司一直在想办法，要在2019年英国退出欧盟后保持现有的跨境交易流。

根据两名与会人士，欧盟执委会官员在最近几周召开的会议上对英国金融业人士表示，他们不会同意达成一个允许金融公司在相互间的市场无障碍运营的协议，因为英国已表示将离开单一市场。

伦敦金融城提议，在双方监管标准保持符合最佳国际标准的情况下，英国和欧盟将允许金融服务领域的跨境贸易。这一模式将通过监管机构和金融政策制定者的密切合作来保持。

关于退欧后英国与欧盟之间金融服务的长期协议如何运作，这些是最详细的提议。且提议阐明了协议如何构建和管理，并得到了英国脱欧事务大臣戴维斯的支持。

但欧盟官员拒绝接受英国在脱离单一市场情况下，维持相似水平市场准入的任何贸易模式。

“他们很明确地告诉我们，这是不可接受的，”出席其中一个会议的一位英国财政高官说，“这是我们最好且坦率的唯一提议，我们没有B计划。”

受该消息影响，英镑兑美元和欧元周三下滑。(完)