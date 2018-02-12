英国首相特雷莎·梅及内阁成员将发表系列演讲 阐述“脱欧之路”

路透伦敦2月11日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)未来几周内将发表系列讲话，试图团结争执不下的内阁，并让存在疑虑的欧盟对英国脱欧的要求放心。

英国希望下个月与欧盟达成一个过渡期协议以扫清脱欧道路，并在今年底达成长期贸易协议。然而欧盟上周表示，过渡期协议仍不确定，且英国政府需要澄清对欧盟的要求。

英国政府期望透过未来几周特雷莎·梅和其他高级官员的演讲解决这个问题，首相办公室称之为“脱欧之路”演讲。

首相办公室的消息人士透露，“脱欧是我国历史上的关键时刻。”

“随着我们沿着脱欧的道路前进，将提出更多的细节，让大家知道这种新关系将如何惠及整个国家。”

特雷莎·梅将在下周六慕尼黑的一次会议上发表第一个演讲，提出英国期望与欧盟达成的安全关系。她还将发表另外一次演讲，勾勒出英国与欧盟未来的合作关系，但演讲的时间尚未确定。

英国外交大臣约翰逊将在周三发表演说，为“脱欧之路”系列演讲拉开帷幕，首相办公室称这次演讲为“向脱欧辩论双方发出的口号”。

脱欧事务大臣戴维斯将阐述英国企业如何在英国脱欧后保持其全球声誉，但演讲时间也未确定。国际贸易大臣福克斯和内阁办公室大臣李登顿也将发表演讲。

内阁中最为亲欧的财政大臣哈蒙德将不发表演讲。(完)