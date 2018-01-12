FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
焦点：英国首相安抚银行家 称金融业为退欧谈判的优先考量
频道
专题
焦点：杠杆收效中国2017年末M2增速创新低 今年初信贷有望反弹
深度分析
焦点：杠杆收效中国2017年末M2增速创新低 今年初信贷有望反弹
汇市一周综述：都是购债起事端 日圆欧元跃升美元受挫
深度分析
汇市一周综述：都是购债起事端 日圆欧元跃升美元受挫
焦点：英国首相安抚银行家 称金融业为退欧谈判的优先考量
深度分析
焦点：英国首相安抚银行家 称金融业为退欧谈判的优先考量
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#深度分析
January 12, 2018 / 2:42 AM / a day ago

焦点：英国首相安抚银行家 称金融业为退欧谈判的优先考量

1 分钟阅读

路透伦敦1月11日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四告诉高盛等金融机构的银行家，他们是其英国退欧谈判时的优先考量。其时正逢外界再度浮现警告，称除非英国与欧盟达成贸易协议，否则伦敦金融业可能流失许多工作岗位。

资料图片：2017年11月，英国伦敦，金丝雀码头金融区。REUTERS/Mary Turner

特雷莎·梅这番评论，与她去年选举前的立场有天壤之别，当时特雷莎·梅向选民强调，她希望打破大企业与政府间的关系。有些人认为两者之间关系太过密切。

“这是场令人振奋、正面的会议。”一名听取谈话简报的银行家说。“会议的所有重点就是向我们表示，瞧！我们知道你们觉得，政府在迄今的谈判都未优先考虑到你们，但我们会(优先考虑)的。”

特雷莎·梅在唐宁街官邸与一些欧洲最具权力的金融界人士见面，其中包括汇丰控股集团主席杜嘉祺、瑞银主席韦伯(Axel Weber)、高盛欧洲分支--高盛国际的执行长罗以德。

三位听取该会议简报的人士说，会议聚焦在英退、以及如何让英国对金融服务业更具吸引力、还有如何遏制金融高管薪资。

消息人士说，巴克莱(BARC.L)执行长Jes Staley对特雷莎·梅说，英国税制无竞争力，可多做些改进让它更受人青睐。

特雷莎·梅的发言人表示，与会的高管要求更加明确的英国及欧盟未来关系，首相则请他们强调保持伦敦为欧洲金融中心地位的好处。

**“失落的十年”**

在这场会议之前，伦敦市长萨迪克汗(Sadiq Khan)警告称，如果英国没能和欧盟达成贸易协议，那么英国或将陷入“失落的十年”，投资低迷，而且将有50万个工作不保。

萨迪克汗引述了剑桥计量经济研究所(CE)的研究。研究显示，在无协议退欧情景下，最受打击的行业将是金融和专业服务领域，英国全国范围料减少11.9万份相关工作。

    招聘顾问公司摹根麦肯立稍早表示，伦敦金融业上月可提供的新工作岗位骤减37%，主要受英国退欧影响。

    **告别伦敦？**

    许多银行、保险商和其他金融企业正在制定应急计划，将部分欧洲业务迁往欧洲大陆，因担心英退后伦敦部门可能失去在欧盟内自由销售产品的权利。

    彭博报导称，德国将要求英国为退欧后金融企业仍有权进入欧盟市场付费，但欧盟官员表示，英国将无法在退欧后与欧盟的关系中占尽便宜。

    特雷莎·梅的一位发言人周四称，英国将不会支付市场准入费。(完)

    编译 张若琪/李婷仪/许娜；审校 杜明霞

    我们的标准：汤森路透“信任原则”
    0 : 0
    • narrow-browser-and-phone
    • medium-browser-and-portrait-tablet
    • landscape-tablet
    • medium-wide-browser
    • wide-browser-and-larger
    • medium-browser-and-landscape-tablet
    • medium-wide-browser-and-larger
    • above-phone
    • portrait-tablet-and-above
    • above-portrait-tablet
    • landscape-tablet-and-above
    • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
    • portrait-tablet-and-below
    • landscape-tablet-and-below