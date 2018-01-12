焦点：英国首相安抚银行家 称金融业为退欧谈判的优先考量

路透伦敦1月11日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四告诉高盛等金融机构的银行家，他们是其英国退欧谈判时的优先考量。其时正逢外界再度浮现警告，称除非英国与欧盟达成贸易协议，否则伦敦金融业可能流失许多工作岗位。

资料图片：2017年11月，英国伦敦，金丝雀码头金融区。REUTERS/Mary Turner

特雷莎·梅这番评论，与她去年选举前的立场有天壤之别，当时特雷莎·梅向选民强调，她希望打破大企业与政府间的关系。有些人认为两者之间关系太过密切。

“这是场令人振奋、正面的会议。”一名听取谈话简报的银行家说。“会议的所有重点就是向我们表示，瞧！我们知道你们觉得，政府在迄今的谈判都未优先考虑到你们，但我们会(优先考虑)的。”

特雷莎·梅在唐宁街官邸与一些欧洲最具权力的金融界人士见面，其中包括汇丰控股集团主席杜嘉祺、瑞银主席韦伯(Axel Weber)、高盛欧洲分支--高盛国际的执行长罗以德。

三位听取该会议简报的人士说，会议聚焦在英退、以及如何让英国对金融服务业更具吸引力、还有如何遏制金融高管薪资。

消息人士说，巴克莱(BARC.L)执行长Jes Staley对特雷莎·梅说，英国税制无竞争力，可多做些改进让它更受人青睐。

特雷莎·梅的发言人表示，与会的高管要求更加明确的英国及欧盟未来关系，首相则请他们强调保持伦敦为欧洲金融中心地位的好处。

**“失落的十年”**

在这场会议之前，伦敦市长萨迪克汗(Sadiq Khan)警告称，如果英国没能和欧盟达成贸易协议，那么英国或将陷入“失落的十年”，投资低迷，而且将有50万个工作不保。

萨迪克汗引述了剑桥计量经济研究所(CE)的研究。研究显示，在无协议退欧情景下，最受打击的行业将是金融和专业服务领域，英国全国范围料减少11.9万份相关工作。

招聘顾问公司摹根麦肯立稍早表示，伦敦金融业上月可提供的新工作岗位骤减37%，主要受英国退欧影响。

**告别伦敦？**

许多银行、保险商和其他金融企业正在制定应急计划，将部分欧洲业务迁往欧洲大陆，因担心英退后伦敦部门可能失去在欧盟内自由销售产品的权利。

彭博报导称，德国将要求英国为退欧后金融企业仍有权进入欧盟市场付费，但欧盟官员表示，英国将无法在退欧后与欧盟的关系中占尽便宜。

特雷莎·梅的一位发言人周四称，英国将不会支付市场准入费。(完)