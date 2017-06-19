英国数据：6月房屋要价出现2009年以来同期首降--Rightmove

路透伦敦6月19日 - 房产网站Rightmove周一公布，英国6月份住宅和公寓要价下降，为2009年以来同期首降，伦敦地区房价领跌，主要受薪资增长缓慢及政治不确定性升温影响。

这份数据为基于5月14日至6月10日期间的房产广告，覆盖了6月8日大选之前几周的多数时间。英国首相特雷莎梅在大选中出人意料地失去了议会优势。

Rightmove称，6月份在该网站出售的房屋平均要价下跌了0.4%，而通常情况下当月房屋要价会出现季节性的上涨。5月份在该网站出售的房屋平均要价上涨了1.2%。

“自2009年以来每年6月市场中的房屋要价都会上涨，而通胀导致的荷包缩水、以及目前的政治不确定性，显然已影响投资者的信心，”Rightmove主管Miles Shipside称。

截至目前特雷莎梅尚无法获得其最可能的议会盟友--北爱尔兰民主联盟党(DUP)对保守党的支持。

上周出炉的数据显示，英国5月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.9%，创近四年最高增幅，打压家庭的可支配收入。同时薪资增长滞后。

英国央行八位决策者中上周有三位投票支持升息，这也可能让潜在购房者更加谨慎。

Rightmove表示，英格兰和威尔士大部分地区房价上涨，但伦敦房价下降2.4%，以及英格兰中部和东南部部分地区房价以较小幅度下降，打压整体房屋均价。

英国6月房屋要价较上年同期上升1.8%，创2013年4月来最小同比升幅。(完) (编译 孙国玉/杜明霞；审校 龚芳/白云)