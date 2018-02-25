英国央行副总裁拉姆斯登认为升息时间应该早于他先前的预期

路透伦敦2月24日 - 英国星期日泰晤士报周六发表的一篇专访透露，如果今年初薪资增长加快，英国央行上调利率的时间需要比副总裁拉姆斯登(David Ramsden)原本预期的要早。

英国央行在去年11月升息，为10年来首次，当时拉姆斯登是两位投反对票的决策成员之一，但从最近这篇采访中看，他的立场似乎有所转变。

本月稍早英国央行表示，未来三年利率的上调可能需要提早，早于决策者去年11月的预估，因全球经济成长强劲，且薪资成长有加快迹象。

“我们所有人将继续密切关注今年年初的情况，搞清(英国央行)预测的薪资增长加快至3%是否变为现实，”该报援引拉姆斯登的话称。

“但相对于我过去的看法，我无疑认为应更早一些升息。”

**升息预期**

路透调查的分析师预期英国央行料于5月前将利率由0.5%调升至0.75%，金融市场则是反映在2018年底前该央行有很高的机会继续升息至1%。

英国央行首席经济学家霍尔丹(Andy Haldane)周三对议员表示，他认为升息步伐可能有必要稍微加快，甚或快于央行在本月稍早说明最新经济预估时的预期。

不过英国央行总裁卡尼在同一场合中表示，未来的货币政策决策很大程度将取决于企业与消费者对于英国退欧谈判的反应。英国将在2019年3月退欧，条款仍在协商中。

去年英国经济表现不及其他发达经济体，因退欧公投后英镑重贬导致的高通胀冲击消费者需求，以及企业信心相对疲弱。

2017年第四季失业率略微上升至4.4%，不过仍位于42年低点附近。

拉姆斯登周五对英国工业联盟(CBI)表示，在不会开始对通胀增添压力的情况下，英国经济年增速可能不会超过1.5%。(完)