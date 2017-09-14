英国金融市场：英镑兑美元触及一年高位，因英央行警告或在几个月内加息

路透伦敦9月14日 - 英镑兑美元周四跳升逾1美分，至一年高位，此前英国央行警告可能在“几个月内”进行逾十年来首次加息。

央行货币政策决定刚一发布，英镑先是下跌，因市场对仅有两位委员投票支持立刻加息作出反应。之前市场传闻还会有一位决策者可能转投更偏鹰派的阵营。

但英镑很快扭转跌势，转为大幅走强，因投资人消化央行声明，并将对央行何时升息的时间预期提前。

英镑贸易加权指数势将录得逾两年表现最好的一周，周线劲升2.4%。

反映市场利率预期的六个月英镑隔夜银行间平均利率(SONIA)触及2016年6月24日英国退欧公投结果公布日以来最高的32.20基点。

英国央行决策者表示，如果经济保持增长，通胀压力继续上升，可能需要在未来几个月内加息，因他们对高于目标的消费者物价增幅容忍度降低。所有决策者都认为利率上调可能比金融市场预期的来得更快。

本周稍早公布的数据显示，8月英国通胀攀升至2.9%的逾五年高位，远高于英国央行2%的目标。

但央行在平衡通胀高于目标，与薪资增长仍疲弱、今年经济活动放缓方面面临两难的局面，另外，退欧将如何影响经济也是一个让他们头痛的问题。

在一度跌至1.3148美元后，英镑兑美元跳升，高见1.3353美元，较货币政策决定发布前高了1.5美分，当日大涨1.1%，这也是去年9月以来最高。

英镑兑欧元升逾1%，报0.89105英镑，为7月27日来最高，英镑兑欧元势将创11月表现最强一周。

英国公债受升息忧虑打压。10年期英债收益率跳升逾7个基点，报1.22%，为逾五周最高水准。英债期货大跌68个跳动点，报125.42，在利率决定公布前报126.17。

两年期英债收益率升近10个基点，报0.39%，为6月底来最高，势将录得超过20个基点的逾两年最大周线升幅。(完) (编译 李军; 审校 母红)