分析：通胀是否会打破联动关系 英镑与英股不再踩跷跷板？

路透伦敦11月7日 - 英镑的每次大跌都会推动英国股市上涨吗？二者之间自从去年英退公投以来的这种联动关系可能即将被打破。

资料图片：2016年3月，英镑纸币。REUTERS/Phil Noble

英镑自英国公投退欧以来的下跌转化为富时100指数.FTSE的上涨，每次英镑受创都会推动股市走高。自2016年6月的公投以来，英镑已贬值逾10%。

这中间的道理很简单。富时100指数成份股大约75%的营收来自海外，因此英镑贬值可以支撑以英镑计算的项目获利，同时提振英国的出口竞争力。英镑下跌还令在英国上市的跨国公司股价对海外投资者来说更便宜。

但随着通胀侵蚀了国内需求，迫使英国央行于上周实施10多年来的首次升息，一些分析师称，英镑与英股走势的反向关联将被打破，从而砍掉英股的一大助力。

“这种反向关联通常存在于没有通胀压力、不会升息而且货币贬值空间也不大时，”瑞银宏观策略主管Yianos Kontopoulos说。

他说，立场强硬的央行可能打破这种反向关联--即便路透调查中的多数分析师认为上周的升息举措是“一锤子买卖”，在2019年之前不会继续上调利率。

9月通胀率跳升至逾五年最高，主要原因是英国公投退欧后英镑下跌，这几乎使英国央行做出升息决定板上钉钉。

英国股票投资者因英镑贬值而获益。但如果上述相关性减弱，他们将蒙受损失。

瑞银财富管理英国投资业务负主管Caroline Simmons表示，英镑疲软提振英国股市富时指数在某些季度升幅高达两位数，但第四季这种提振效应可能消失，英镑贬值对股市可能将完全没有影响。

汤森路透数据显示，以英镑计的MSCI明晟英国股票指数今年料上涨20%，相比而言，以欧元计的MSCI明晟欧洲经济和货币联盟指数上升10.4%。

英国国内投资者享有这种上佳表现的同时，外资投资者在英国股市的收益受到汇率换算的负面影响。英镑大幅贬值后，现在相对处于区间波动，其影响变得微乎其微。根据瑞银分析，从历史上看负相关持续时间较短。

英国股市富时100指数和英镑相关性图表：

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**联动并非总有效**

期权市场暗示，投资者仍认为英镑与富时100指数之间存在负相关。

Kontopoulos称，对于寻求做空富时100指数和英镑的投资者而言，一起买入这两种期权会比较划算，以反映明显的负相关。

因此，当这种联动打破时，有些投资者可能会面对令人不快的意外情况。

“大家可能靠这一点来获利，”Kontopoulos说，“以往是这样，但并不是所有情况下都有用。”

汇率效应将不会像迄今所呈现的那样，隔离或帮助分散国内风险，近期越来越多的获利预警表明，公司层面开始感受到经济增长放缓的影响。

“英国企业整体来看，获利情况意外好于欧元区，我认为原因在于汇率因素，”摩根士丹利欧洲股市策略师Matthew Garman称。

“但我并不认为，欧元区在获利预警和获利意外下行方面与英国上季的情况相当。”

但同样地，相关性下降也意味着英镑升值不会再拖累股市表现。

大部分银行预计，随着退欧谈判接近最后期限，明年英镑将下跌，而非上涨。瑞银预计英镑将走软，但预计不会对股市构成支撑。

而摩根大通分析师担心汇率因素对英国股市而言会演变成“双输”局面。他们预计英镑将升值--被认为对股市不利--并表示退欧的意外变化将导致股市下跌，使二者转变为正相关。

对预测股市或汇率走向态度谨慎的投资者转向波动率相关交易--押注波动幅度而非市场走向。

法国兴业银行的股票衍生品业务主管Vincent Cassot表示，押注富时指数波动率下降、欧元/英镑波动率上升是该行今年表现最好的投资之一。

“很大程度上将取决于英国退欧谈判情况，”他说。“很难判断市场走向，但我们知道波动会比较大。”(完)