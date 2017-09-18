2018年底前英国央行预计将升息两次--汇丰控股

路透伦敦9月18日 - 英国“四大”银行之一--汇丰控股周一表示，该行预计未来12个月英国央行将升息两次，此前其预计2018年底前利率都将守在纪录低位。

汇丰控股称，其预计英国央行将在今年11月和2018年5月分别升息25个基点，从而使指标利率达到0.75%。

“英国央行货币政策委员会9月会议记录偏鹰派，但之后以往偏鸽派的总裁卡尼和委员弗利葛发表的讲话似乎暗示此事已成定局，”汇丰控股经济学家Elizabeth Martins在客户报告中写道。

鉴于对英国央行的最新预估，以及考量其他“周期性力量”，汇丰称其上调对英镑年底时的汇价预估至1.35美元，调幅多达0.15美元。

“英国央行出乎意料地亟欲加入其他10国集团(G10)央行退出宽松货币政策的行列，这给予英镑额外的动能；英镑2017年以来一直轻松忽略退欧的政治复杂局面，”汇丰汇率研究全球主管David Bloom表示。

英镑上周创下逾八年来的最强势周线表现，升至1.36美元上方，涨幅接近3%，此前英国央行称利率“可能在未来几个月”上升。

汇丰表示，预期英镑将受到明年英国退欧的政治不确地性打压，预期2018年底英镑将跌至1.26美元。(完)