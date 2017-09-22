英国金融市场：英镑走软，因特雷莎梅的退欧讲话并未让市场满意

路透伦敦9月22日 - 英镑兑美元和欧元周五走软，之前英国首相特雷莎梅在意大利发表讲话，但未能提供英国退欧后，将如何获取欧洲单一市场准入的具体细节。

在备受关注的讲话中，特雷莎梅表示，在为期约两年的脱欧过渡时期，英国应该会继续留在欧盟自由贸易区内，并在脱欧协议方面作出让步，呼吁继续推进退欧磋商。

她表示，在作为欧盟成员国期间，英国将履行预算承诺，英国将寻求与欧盟达成，比同加拿大达成的自由贸易协议，或欧洲经济区成员国“更好的”协议。

但分析师表示，她在讲话中对于英国可能如何获取欧洲单一市场准入的细节含糊其辞，这是英国退欧磋商中最受关注的问题，引发交易商抛售英镑。

在特雷莎梅讲话期间，英镑低见1.3488美元，讲话开始前约为1.3550美元。1523 GMT，反弹至约1.3511美元，日内下跌0.5%。

英镑兑欧元也走低，尾盘下跌约0.7%，报0.8855英镑。

“特雷莎梅概述了她对未来与欧盟保持乐观积极关系的愿景，但市场对她今天在佛罗伦萨的讲话并不满意，”OFX currency的分析师Hamish Muress说。

“交易商在首相的讲话中寻找未来单一市场准入的暗示，但未能找到任何线索，因而倍感失望。”

特雷莎梅讲话前几分钟，英镑下跌约30个跳动点，因英国每日电讯报报导，特雷莎梅将在讲话中提出2019年3月前退欧的可能性。特雷莎梅在回答提问时表示，英国将在2019年3月底退出欧盟。

特雷莎梅讲话期间，英债期货一度上扬约15个跳动点，至两日高位，后削减涨幅，交易在与讲话开始前基本一致的水平。

英镑兑美元周四走强，之前BBC报导称，特雷莎梅将在讲话中表示，在退欧过渡阶段，英国愿意支付200亿欧元，以获取单一市场准入。

但特雷莎梅在今日的讲话中并未提及任何具体的支付金额。

投资者还关注今日稍后穆迪有关英国信用评级的决定。(完) (编译 母红; 审校 李军)