欧洲汇市：英镑走强，因通胀数据强于预期

路透伦敦2月13日 - 英镑周二走强，此前公布的英国1月通胀数据意外接近六年最高水平，巩固了投资人对英国央行将在5月再度加息的押注。

英国央行上周暗示加息速度可能较之前预期的更快，因央行希望在两年内让通胀回到2%目标，而非三年后，金融市场大感意外。

这促使市场消化了央行在5月前加息一码的几率高达70%，年底前进一步加息至1%的几率约50%。

英国统计局周二公布，1月消费者物价指数(CPI)较上年同期仍上升3.0%，增幅与前月持平，去年11月上升3.1%，为2012年3月以来最高。

数据公布后，英镑兑美元跳升至1.3924美元，数据公布前为1.3886美元，1650GMT，英镑报1.3892美元，升0.4%，在过去三个月攀升逾6%。

“我们认为长期升势保持完整，”瑞银财富管理策略师在给客户的报告中写道，“我们看多英镑是基于以下三个因素：退欧不确定性降低、鹰派的英国央行以及全球经济稳健。”

“英镑下限应在1.34美元附近，跌穿该水准就相当于排除了英国央行加息的可能性，且美元重回几年前被严重高估的水准，我们认为这两种情况都不太可能。”他们还表示。

英镑兑普遍上涨的欧元跌0.2%，报0.8904英镑。

分析师表示，下周英国将公布的薪资数据以及英国首相就退欧即将发表的重要讲话将决定英镑后市走向。(完) (编译 李军；审校 母红)