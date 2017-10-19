欧洲汇市：英镑/欧元跌至一周低点，因对英国央行利率行动前景疑虑加重

路透伦敦10月19日 - 英镑兑欧元周四跌至一周低点，此前数据显示，英国9月零售销售意外大幅放缓，投资人对英国央行利率行动前景疑虑加重。

本周英国公布的经济数据疲弱，加上英国央行决策者的讲话被市场解读为鸽派，英镑被压低。

尽管投资人消化的英国央行下月加息的机率达到80%，但对是否将在明年进一步收紧政策的疑虑不断加重。

周四公布的数据显示，9月零售销售较前月下滑0.8%，低于所有路透调查受访者的预估，拖累季度同比增幅录得2013年来最低。

数据公布后，英镑兑欧元跌至0.8990英镑，为10月12日来最低。1530GMT，英镑略有反弹，报0.89735英镑，但仍全日仍跌0.5%。

法国兴业银行汇市策略师Alvin Tan表示，“我们怀疑明年年底前是否还将有两次（加息）。”

他表示，对英镑来说下一个重要数据将是下周的第三季英国国内生产总值(GDP)。

零售销售数据公布后，英镑兑美元也跌至一周低点，但由于美元全线走软，英镑出现反弹，当日持平在约1.32美元。

尽管投资者密切关注着为期两日的欧盟峰会，英国首相特雷莎梅将试图在峰会上重新启动受阻的英退谈判，但英镑走势看来更多的是受英国央行政策预期带动。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)