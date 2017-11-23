分析：欧盟峰会下月登场 英镑期权市场出奇冷静

路透伦敦11月22日 - 对因英国退欧而出现几次史上最大单日波动幅度的英镑来说，围绕着12月重要欧盟峰会的英镑对冲价格却表现得出奇地平静。

2017年1月18日，以美元纸币为背景拍摄的英镑硬币。REUTERS/Dado Ruvic

对许多人来说，12月13-14日峰会标志着英国退欧过程中的重要时刻，一些市场分析师认为这可能是决定英镑命运的时刻。

关键问题是，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)能否让其他欧盟领袖们感到满意，认可英国在最终退欧分手费及爱尔兰边界等议题上已做出足够的承诺，可以在明年迅速展开贸易磋商。否则的话，有损经济的“无协议”英退可能性将急剧升高。

然而，尽管如此吉凶难卜，反映下个月事件前后预期波动率的期权市场，以及投机性英镑部位数据却看来大致呈现中性。

事实上，一个月期英镑兑美元隐含波动率目前低于8.6%的过去20年均值。

不过交易员仍认为英镑波动性将会高于欧元和瑞郎等其他主要货币，他们表示，上述平静迹象更多是反映了最近汇价波动较弱，而非未来可能发生的情况。

“英镑波动性过去往往维持较高，即便是在汇市波动性下降时，这说明市场有较大空间消化负面消息，”道富全球市场宏观策略主管Timothy Graf称。

一个月英镑兑美元隐含波动率为8%，高于三个月波动率。英镑兑日圆和澳元的波动率更高。

相比之下，欧元兑美元三个月隐含波动率为6%，相对较低。整体股市波动率接近本月触及的纪录低点9%。

交易商不放心将衍生品市场信号转为现货交易的一个原因，是近几周衍生品反映出一些矛盾的信号。

比方说，英镑三个月“风险逆转指标”今年以来一直显示英镑倾向进一步下跌，尽管英镑兑美元实际呈现上涨。2017年以来英镑/美元上涨10%。

“因此通过期权市场在英镑上面押注，今年以来一直有点是赔钱生意，”伦敦一全球宏观对冲基金的交易员称。

不过，这并未使对英镑走向的押注停下来，英镑卖权的价格仍比买权高很多，显示一些交易商至少认为欧盟峰会的结果会利空英镑。

英镑的潜在结构性因素近几个月亦大幅恶化，比如经常帐赤字扩大等，这促使部份基金经理上周在2018路透全球投资峰会上表示，英镑交易应比照新兴市场国家货币。

英镑风险逆转指标与净仓位变动图表： tmsnrt.rs/2AoS3Pv

**史无前例**

鉴于没有像英国退欧这种情况的先例，来引导交易商进行接下来一个月的交易，大型投资者转回去年英国退欧公投之前的交易模式。

“对投资者来说问题在于，历史上没有像英国退欧这种在实际发生前需要长时间谈判的事件，可用来进行预期的参考，”欧洲最大资产管理公司--东方汇理资产管理的投资长Pascal Blanque在路透全球投资峰会上表示。东方汇理管理的资产达1.4万亿欧元。

因此，一些交易员从期权市场寻找线索，尽管在欧盟峰会前后到期的期权与走向押注相关性较低，更多是防范波动性大增。

另外，一个月期期权不仅涵盖了欧盟峰会，期间还囊括了美国联邦储备委员会(美联储/FED)和英国央行政策会议。

“鉴于政界人士对谈判进展传递出的讯息不一，投资者很难对走向做出判断。因此，与直接现金押注相比，诸如跨式等看涨波动率仓位则是很好的选择，”野村驻伦敦外汇策略师Jordan Rochester称。

因此，英镑的投机押注大体上持平，与退欧公投前的情况不同。与此同时，养老基金和主权财富基金等机构投资者在他们的投资组合中，基本上是低配英镑。

由于对政策谈判出现重大突破的期望不高，买入所谓的“跨式期权组合”受到了青睐。“跨式期权组合”指的是同时买入和卖出货币衍生品。

野村的一项调查显示，旗下客户中仅31%预期2018年1月前达成英国退欧过渡协议，不过大多数仍认为英国退欧会向前推进。

但与去年5-6月期间波动率指标急升不同的是，目前英镑隐含波动率与退欧公投前几天的水平相比可谓小巫见大巫，暗示一些市场参与者正在淡化他们对下月峰会的预期。

“与去年六月退欧公投事件不同，这是一场峰会，市场对此没有变得过于担忧，”SSGM的Graf说。

英国经常帐赤字与英镑/美元：tmsnrt.rs/2zZeQAS

(完)