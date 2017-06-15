欧洲汇市：英镑跳升，央行有多达三位政策委员支持升息令市场大感意外

* 央行三位政策委员支持升息

* 升息机率上升，带动英镑大涨

* 英镑兑欧元触及大选以来最高

路透伦敦6月15日 - 英镑兑欧元周四升至一周高位，此前英国央行货币政策委员会有多达三位委员支持加息，令金融市场大感意外。

在英国央行宣布政策决定前，英镑兑美元在低于1.27美元交投，在央行公布委员麦卡弗蒂和桑德斯加入升息支持者福布斯后，英镑急升0.01美元至1.2795美元。

在英国央行将通胀升穿2%目标归咎于英镑疲弱之际，交易商将央行委员出现意见分歧解读为即便经济整体放缓，但官员可能寻求透过口头或实际行动来捍卫英镑的预警。

“这明显是在强调通胀有持续高于目标的风险，英国央行可能不希望被认为对上述忧虑并不在意，”UBS Wealth Management英国投资办公室主管Geoffrey Yu表示。

今年12月的英镑短期利率期货升6个基点，代表今年年底前加息的可能性达到约30%。

10年期英债收益率触及5月10日来最高，欧元区指标德国10年期公债收益率也触及日高0.265%。

英国央行货币政策委员会本周是2007年以来最接近升息的一次，该央行意外表示，此次会议有三位政策委员支持升息。委员麦卡弗蒂和桑德斯加入升息支持者福布斯，建议将英国央行去年8月降息至0.25%的缺口补回来。英国央行总裁卡尼和其他四位政策制定者投票维持利率不变。。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)