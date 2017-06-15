FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 个月前
欧洲汇市：英镑跳升，央行有多达三位政策委员支持升息令市场大感意外
#汇率调查
#“通俄门”
#中美关系
#图片精选
频道
专题
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
路透调查
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
深度分析
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
深度分析
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#市场报道
2017年6月15日 / 下午4点17分 / 2 个月前

欧洲汇市：英镑跳升，央行有多达三位政策委员支持升息令市场大感意外

路透新闻部

1 分钟阅读

* 央行三位政策委员支持升息

* 升息机率上升，带动英镑大涨

* 英镑兑欧元触及大选以来最高

路透伦敦6月15日 - 英镑兑欧元周四升至一周高位，此前英国央行货币政策委员会有多达三位委员支持加息，令金融市场大感意外。

在英国央行宣布政策决定前，英镑兑美元在低于1.27美元交投，在央行公布委员麦卡弗蒂和桑德斯加入升息支持者福布斯后，英镑急升0.01美元至1.2795美元。

在英国央行将通胀升穿2%目标归咎于英镑疲弱之际，交易商将央行委员出现意见分歧解读为即便经济整体放缓，但官员可能寻求透过口头或实际行动来捍卫英镑的预警。

“这明显是在强调通胀有持续高于目标的风险，英国央行可能不希望被认为对上述忧虑并不在意，”UBS Wealth Management英国投资办公室主管Geoffrey Yu表示。

今年12月的英镑短期利率期货升6个基点，代表今年年底前加息的可能性达到约30%。

10年期英债收益率触及5月10日来最高，欧元区指标德国10年期公债收益率也触及日高0.265%。

英国央行货币政策委员会本周是2007年以来最接近升息的一次，该央行意外表示，此次会议有三位政策委员支持升息。委员麦卡弗蒂和桑德斯加入升息支持者福布斯，建议将英国央行去年8月降息至0.25%的缺口补回来。英国央行总裁卡尼和其他四位政策制定者投票维持利率不变。。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below