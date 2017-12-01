欧洲汇市：英镑从两个月高位下滑，特雷莎梅与贾克会晤前市场转趋谨慎

路透伦敦12月1日 - 英镑/美元周五自两个月高位下滑，部分投资者担心围绕英国与欧盟达成协议的乐观情绪有些过头，本周受此情绪推动英镑升至六个月高位。

英镑周四曾大涨，因有报道称，英国与欧盟就分手费达成协议，也接近就爱尔兰边境问题达成协议。

尽管爱尔兰周五称，在两周后的欧盟关键峰会前，在脱欧后的爱尔兰边界问题上有所突破是“可以做得到的”，但谈判团队“还没有进展到此地步”，爱尔兰外交部长表示。

交易员关注特雷莎梅与欧盟执委会主席贾克，以及欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔周一将进行会晤，这次会议是欧洲理事会主席图斯克提出的，英国在改善其退欧提案方面取得“足够进展”的“绝对最终期限”。

英镑兑美元在亚洲盘初升至1.3550美元，为9月25日以来最高。不过到1715GMT，英镑跌至1.35美元，全日下跌0.2%，不过本周仍然上涨逾1%。

“一周来，我们看见市场对英国与欧盟达成协议非常乐观，所以从这一角度看，存在一些令人失望的空间，市场在进入周末前有些谨慎，”MUFG外汇策略师Lee Hardman称。

伦敦尾盘英镑得到一些支撑，因美国广播公司(ABC)报道称，前美国国家安全顾问弗林(Mike Flynn)准备作证称特朗普总统在竞选总统期间指示其与俄罗斯人进行接洽。这令美元全线下跌。ABC称报道援引了弗林密友的话，路透无法立即证实ABC的报道。

英镑兑欧元下跌0.2%，报0.8817英镑。

稍早，英国制造业数据好于预期给英镑带来短暂提振。周五公布的一份调查结果显示，英国11月制造业享有逾四年来最佳表现，意味着在进入2018年之际，制造业将提振英国迟滞的经济。IHS Markit/英国皇家采购与供应学会(CIPS)11月制造业采购经理人指数(PMI)跳升至58.2，创下2013年8月以来最高，且高于路透调查所有分析师的预估；10月指数上修至56.6。

英镑贸易加权指数接近六个月高位，本周攀升约1.5%，创下9月中以来最佳周度表现。(完) (编译 刘静；审校 母红)