欧洲汇市：英镑逼近1.36美元水准，因美元全线走软

路透伦敦1月2日 - 英镑兑美元周二在2018年的第一个交易日升至接近1.36美元水准的三个月高位，投资者未理会低于预期的制造业数据，而是聚焦即将进行的脱欧谈判。

英镑兑美元2017年涨幅创2009年以来最大，将近10%，周二英镑在此涨幅基础上继续走升。

英镑兑美元盘中最多攀升0.7%至1.3598美元，为2017年9月20日以来最高位，因美元全线走软。

显示上月英国制造业活动从四年高位回落的数据未能影响英镑走势。月度制造业采购经理人指数(PMI)报56.3，处于路透调查分析师预估区间的底部，但仍远高于50的萎缩或增长分水岭。

“这是比较难作出反应的一个数据，数据的确令人失望，但仍是一个非常不错的数据，”荷兰合作银行外汇策略师Jane Foley称，“很难基于这个数据卖出英镑。”

英镑兑欧元升0.2%，报0.8871英镑。

“与以往一样，退欧谈判的进展将很重要，未来几周的发展将很重要，因我们预计很快将达成过渡协议，”三菱日联金融集团(MUFG)的外汇策略师在给客户的报告中写道。

他们补充称，“我们仍看涨英镑，而且仍预计英镑将升穿1.40美元。”

英国脱欧事务大臣戴维斯称，英国要求将金融服务业纳入与欧盟的贸易协定之中。(完) (编译 刘静；审校 母红)