焦点：撙节措施是去是留？ 英国执政党自曝黑料让党内分歧暴露无遗

路透伦敦7月18日 - 英国提前选举本应是为了让保守党成员至少未来五年会团结在首相特雷莎·梅的执政纲领周围，没想到却严重动摇了执政党，内阁大臣们对于实施七年之久的撙节措施提出质疑。

两名保守党消息人士称，周末有特雷莎·梅内阁成员匿名爆出有关财政大臣哈蒙德的黑料，显露出该党内部在上月选举中失去多数席优势后的恐慌程度。

想当初，撙节措施是以需要让英国“量入为出”之名兜售给选民的，自2010年保守党政府从卡梅伦手中接过政权以来，那一直是这届政府的一个标志性特征。

但出于急于赢回在这场误判了形势的选举中失去的选民的目的，一些大臣希望哈蒙德放宽对预算的管控，给医院职工、消防员和警察加薪。这个提议有加剧党内分歧的风险，因为英国刚启动退欧谈判这项棘手的工作。

哈蒙德遭特雷莎·梅边缘化数月后重新回到政治前线，他仍致力于削减赤字，让同僚们困惑不已，他们担心工党的慷慨支出承诺正在拉拢选民。

“有数以百万计就职于公共部门的工作人员，我们需要他们的选票，”一位资深的保守党消息人士称。

“每个人都厌倦了撙节。”

该消息人士称，保守党面临脱离民众的风险，尤其是在发生了三次伊斯兰武装分子袭击和公寓楼火灾事件后，英国的警察和消防员疲惫不堪。保守党曾因“纷争不断和个人中伤”被特雷莎·梅称为“肮脏的政党”。

“大家的心思都放在下次选举上，这就是涨薪上限(限制公共部门薪资增长)问题备受关注的原因，他们更多地向选民谈论该问题，”这位消息人士称。

6月的选举过后，特雷莎·梅的威信扫地，几乎失去了对其内阁大臣的控制。

哈蒙德在大选后回归。他在大选造势期间受到冷落，而且据一位高级保守党官员称，因为与特雷莎·梅的前高级幕僚关系“极差”而受打压。

据消息人士及一位保守党议员透露，哈蒙德主张的退欧，是将企业和就业放在首位，而非抑制移民，因此一直不受党内疑欧派待见。

**公职人员“薪水过高”**

在匿名的内阁大臣透露哈蒙德对内阁表示公职人员薪水过高后，特雷莎·梅呼吁她的团队表现出英国需要的“力量与团结”，并且有话“关起门来”聊。

消息人士称，这些具有敌意的披露，旨在利用哈蒙德对公职人员薪酬不妥协的立场打压哈蒙德。

哈蒙德不否认这些评论，他在周日告诉英国广播公司(BBC)，即便算上民营部门雇主给出的“非常慷慨”的退休金，公职人员的薪资还是要比民营部门职员高出大约10%。

英国逾500万名公职人员的涨薪幅度，由独立的薪资机构基于政府、雇主和工会提供的信息制定。但2013年推出涨薪上限，幅度不得超过1%。

据路透计算，取消这一上限将意味着，薪资每增加1%将使政府1,060亿英镑(1,380亿美元)薪资支出增加约10亿英镑。这样一来哈蒙德将更难实现其2025年前后达到预算平衡的目标。

愈发有迹象显示英国经济动能堪忧，因此公共财政前景也愈发阴郁。

去年退欧公投后的英镑大跌导致物价上升，从而抑制了家庭支出，这种情况未来数月可能还会限制税收收入。

警察、教师、消防员和护士都在呼吁取消这一上限，政府曾表示，将就加薪建议做出回应。

但接近特雷莎·梅的一位消息人士表示，如果英国希望在退欧后能够招聘到雇员，就必须提高薪资。英国退欧后来自欧盟的雇员将减少。

“由于退欧意味着会出现聘雇问题，所以薪资上限方面会有所行动，”这位消息人士称。(完)