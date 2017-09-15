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焦点：伦敦一地铁列车上发生爆炸事故 警方展开调查
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2017年9月15日 / 上午9点33分 / 1 个月前

焦点：伦敦一地铁列车上发生爆炸事故 警方展开调查

1 分钟阅读

9月15日，伦敦，武装警察穿过停在Parsons Green车站的地铁车厢。REUTERS/Hannah McKay

路透伦敦9月15日 - 伦敦当地媒体报道称，该市高峰时段的一列满载人员的地铁车厢发生一起爆炸，武装警察赶往发生事故的一座地铁站。

伦敦紧急反应部门表示，当地时间早上8点20分(0720 GMT)已获报前往事发地点--伦敦西区Parsons Green地铁站，不过未进一步透露细节。

伦敦Metro报称，爆炸中有乘客面部被灼伤，还有一些人在之后的踩踏中受伤。

“我在倒数第二节车厢。我听到一阵嘶嘶声，抬头一看，看到整个车厢被火焰吞噬，正向我驶来，”一名在火车上的男子对路透表示。

车站外面，一名女子坐在人行道上，腿上裹着绷带，武装警察在旁边巡逻。一名路透目击者看到一名妇女被担架抬走，双腿盖着消防毯。

“我们知道ParsonsGreen地铁站出现状况，警官正在处理，”伦敦警方在推特上说。“我们建议行人避开该区域。”

伦敦警方宣布，发生在Parsons Green的是恐怖袭击事件，很多人在这起事件中受伤，现在确认地铁起火原因还过早。

路透目击者看到现场有拆弹专家，消防局称已经派出六辆消防车和50名消防员。伦敦急救中心表示，已经向事发地派出包括危险区域应对小组在内的“多种救援资源”。

“我们的首要任务是评估受伤的程度和性质，”该机构表示。

伦敦交通局在推特上表示，途经Parsons Green的区域线西部停运。

今年迄今为止，英国已经遭受四次恐怖袭击，共有36人遇难。(完)

编译 王洋/李春喜/杜明霞；审校 张明钧/高琦/孙茉莉

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