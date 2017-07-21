欧洲汇市：英镑兑欧元走势挣扎，逼近八个月低位

路透伦敦7月21日 - 英镑兑欧元周五下跌，逼近八个月低位，录得去年10月以来的最差周度表现，由于外界押注欧洲央行或将在明年收紧货币政策，欧元全线上扬。

1430 GMT，英镑兑欧元下跌0.1%，报0.8976英镑，日内稍早曾跌至0.8991英镑。

这是11月初以来的最低价位。英镑延续上日的跌势，此前欧洲央行总裁德拉吉表示将在秋季讨论对刺激措施作出可能的调整。

虽然德拉吉保留进一步放宽政策的可能性，但投资者认为其言论不像欧洲央行前几次会议那样温和，欧元全线上扬，兑美元触及近两年高位。英镑兑欧元本周有望下跌2.5%。

英镑兑美元上涨约0.1%至1.2990。

英镑本周稍早一度在1.31美元上方交投，但因通胀数据逊于预期而下跌，该数据给英国央行未来数月可能升息的预期浇了一盆冷水。

“在过去五个交易日里，英镑差不多是10国集团货币中表现最差的，英镑兑美元下跌0.85%，是这期间兑美元唯一下跌的10国集团货币，”MUFG全球市场研究欧洲主管Derek Halpenny称。

但Halpenny称，他对英镑后市保持乐观，认为政治风险已放缓，他援引英国内阁在脱欧转换时期需要保持团结的重要报导来支撑其观点。

MUFG是市场中对英镑最看多的机构之一，预计明年第二季度英镑达到1.4美元。

但其它机构持有悲观看法。

“在当前的美元抛盘背景下，不应低估英镑的疲软走势，”ING汇率策略师Viraj Patel表示。“本周数据公布后，英国经济亮起滞胀的警示讯号，而随着英国退欧协商艰困的现实开始浮现，软性退欧的乐观情绪开始缓慢消退。”(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)