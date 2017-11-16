欧洲汇市：英镑续升，但前景不明朗

路透伦敦11月16日 - 英镑兑美元周四上涨，欧洲理事会主席图斯克在脱欧磋商方面的一则消息被看做是微弱利好。今日货币大多陷于区间波动。

一位欧盟消息人士周四称，图斯克将在周五会晤英首相特雷莎梅时，询问其计划如何在12月中首脑会议前满足欧盟提出的三项主要条件，以便在首脑会议后开始贸易磋商。

“图斯克的消息小幅推动英镑，但这种小幅波动对于后市走向没有任何指导意义，”法国农业信贷银行外汇策略师Manuel Oliveri称。

英镑兑美元续升，涨0.25%，报1.3208美元。英镑兑欧元涨0.2%，报0.8925英镑，仍接近周三触及的0.9014英镑的低位。

如果欧盟与英国磋商代表在12月布鲁塞尔举行的峰会上取得进展，将被看做是脱欧磋商中的重要里程碑，因企业寻求在新的一年到来前得到脱欧协议条款方面的明确信号，以便据此作出投资决定。

英镑兑上涨的欧元周三下跌至四周低点，此前数据显示薪资增长仍远远落后于通胀，使得英国央行没有再次加息的压力。

“经济数据不会成为改变市况的因素，因为目前关注焦点全在英国脱欧谈判上，英镑将在窄幅区间波动，直到我们看到退欧磋商形势更加明朗化，”ING驻伦敦的外汇策略师Viraj Patel表示。(完) (编译 刘静；审校 母红)