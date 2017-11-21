欧洲汇市：英镑持稳，交易商关注英国预算声明

路透伦敦11月21日 - 英镑兑欧元周二从八日高位回落，投资者关注周三财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)发布预算声明，在成长放缓的大背景下，他将不得不收敛要求增加支出的呼声。

周二公布的数据显示，上月英国政府借贷规模意外增加，凸显哈蒙德面临的艰巨挑战。为帮助身陷困境的首相特雷莎梅，他已经在税收和支出计划方面面临了很大的压力。

英镑兑欧元稍早触及八日高位0.8841英镑，稍后小跌至0.8872英镑。英国议会就英国央行的通胀报告举行的听证会，并未给市场提供很多能影响交投的新信息。

“预计今日的英国通胀报告听证会会给市场带来一些火花的投资者没能如愿，因英国央行官员措辞非常谨慎，滴水不漏，”FXTM的研究分析师Lukman Otunuga说。

“多数英国央行官员重申，预期英国通胀将会在本季触顶。这些措辞与英央行已经与市场分享过的信息如出一辙，英镑反应十分冷淡。”

英镑兑美元持稳在1.3235美元，距离周一触即的两周半高位1.3279美元不远，分析师称，市场对英国与欧盟达成退欧交易持谨慎乐观态度，这对英镑有利。

英国脱欧事务大臣戴维斯周二表示，达成协议是磋商最可能出现的结果。但他还表示，英国政府已经为无协议退欧作好了准备。

特雷莎梅周一与内阁高层官员开会，讨论如何回应欧盟的要求；欧盟要求英国更具体说明该国打算支付多少退欧分手费。特雷莎梅这次与官员们会谈，外界预计她对欧盟分手费的开价，将超过她9月在佛罗伦萨发表演说时所做的承诺。

媒体报导称，内阁官员已同意给出高于特雷莎梅当前承诺的报价，不过并不统一，投资者称这将会限制英镑的任何上涨空间。(完) (编译 母红; 审校 李军)