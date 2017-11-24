欧洲汇市：英镑升至近两个月高位，受技术面和脱欧预期提振

路透伦敦11月24日 - 英镑周五攀升至近两个月高位，因英镑突破一些关键技术水准，促使部分交易员回补空头头寸。本周因假日交易时间缩短。

美元全线走软的迹象愈加明显，且有越来越多的迹象显示德国的政治僵局可能破解，这也扶助提振英镑。

“德国的政治僵局看似不久将结束，这被英镑交易员看做是利多，因预期下月欧盟峰会上会取得更多成果，但英镑是在非常清淡的交投中上涨，”法国农业信贷银行外汇策略师Manuel Oliveri称。

德国社民党周五向各方政治压力低头，考虑帮助德国总理梅克尔组建新政府，但承诺该党成员对协议有最终话语权。

对许多英镑交易员而言，12月13-14日的欧盟峰会是英国脱欧进程的关键时点，部分市场分析师甚至将此看做是决定英镑命运的时刻。

退欧磋商成败的关键是，首相特雷莎梅能否在脱欧分手费和爱尔兰边界等问题上作出足以让欧盟其它国家领导人满意的承诺，以便在明年快速开启贸易磋商，因为留给英国的时间已经不多了。

贾克周五表示，与英国首相特雷莎梅12月4日的会面，将让欧盟了解英国在退欧问题上是否取得了足够的进展。

英镑兑美元涨0.4%至1.3357美元，为10月2日以来最高。本周因美国和日本的公共假日，市场交易日减少。

英镑兑日圆和瑞郎也分别涨0.4%。

英镑兑美元目前处在一些重要技术水准附近。

若能保持在1.3330美元之上，可能会迅速上探9月底高点1.3643水准；过去几周英镑曾三度升穿1.3330水准。

近期英镑上涨的同时，仓位并未随之快速增加，暗示投资人仍低配英镑。

“英镑正接近非常重要的技术水准，”汇率风险管理公司Infinity International首席汇率策略师John Marley表示。

美元兑一篮子货币触及五周低位，本周交投清淡，因周四是美国感恩节假日，日本也适逢假日休市。(完) (编译 刘静；审校 母红)