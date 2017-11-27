欧洲汇市：英镑一度触及八周高位后回落，市场情绪紧张

路透伦敦11月27日 - 英镑周一一度触及八周高位，之后涨幅受抑，因投资者在关键的欧盟峰会前，以及爱尔兰政治危机不断发酵背景下整固头寸。

“纽约和伦敦早盘有一些跟进买盘，但围绕爱尔兰局势的担忧令市场保持窄幅区间波动，”瑞穗银行对冲基金销售负责人Neil Jones称。

英国与北爱的边界协议是脱欧磋商的一个关键部分，目前情势变得更加棘手，因爱尔兰政府看似将要垮台。

英镑一度触及八周高位的1.3383美元，本月月线有望录得三个月来首次上涨。

但英镑回吐了早盘的部分涨幅，兑美元回落至1.3351，当日持平。

英镑兑美元上周上涨超过1%，创下10月15日以来最大周线涨幅；上周汇市交易因为美国及日本逢假期休市而缩短。

包括衍生品在内的英镑汇率市场在12月中旬峰会前大致保持平静，但投资人担心随着这个日子的临近，英镑会越来越容易受到政治面消息的影响。

爱尔兰总理瓦拉德卡(Leo Varadkar)已经警告称，若英国在边界议题上没有大的进展，将会动用否决权；不过瓦拉德卡可能在下周会为了另一个议题宣布提前大选。

“英镑走势变得更加紧张，市场焦点已经从欧盟峰会转向北爱尔兰问题，后者的情况更加复杂一些。”荷兰合作银行的汇市分析师Jane Foley说道。

欧盟给英国首相特雷莎梅设定了“绝对最终期限”，要求其在10天时间内改善退欧提案，否则无法在12月峰会上劝说欧盟领导人与英国启动贸易谈判。

英镑兑日圆持平于148.41日圆。(完) (编译 刘静；审校 李军)