欧洲汇市：英镑涨至两个月高位，受英国退欧磋商取得突破的相关预期提振

路透伦敦11月29日 - 英镑周三涨至两个月高位，此前欧盟外交官称，英国就脱欧事宜已经向欧盟要求“靠拢”，但关键问题仍存分歧的忧虑限制英镑涨幅。

一位英国政府官员质疑《每日电讯报》有关英国脱欧分手费最终的金额可能在450-550亿欧元之间的报道。

投资者将此分手费金额看做是一个压力释放，提振英镑从周二低位大涨逾1.5%，自10月初以来首次升至1.34美元之上。

“昨晚的消息明显是个好消息，”Columbia Threadneedle Investments副全球首席信息官Mark Burgess称。

“如果未来30-40年支付约400或者500亿欧元，换来一个好的贸易协议，那么英国经济前景将好于之前，但我仍认为脱欧将产生负面影响，”他补充道。

英镑兑美元周三跳升0.5%至1.3431，延续了周二晚些时候纽约市场的升势。

可能达成协议的最新乐观情绪也反映在欧元上，欧元兑英镑早盘跌至三周低位0.8855英镑。

尽管周二跳升，但英镑仍远低于9月末创下的年内高位1.3659美元，比2016年6月退欧公投时的1.5022低出逾11%。

BMO Financial Group外汇策略部门欧洲主管Stephen Gallo表示，未来6-12个月英镑可能升至1.40美元，但需要看到在贸易和过渡协议方面取得进展。

市场的英镑持仓仍大体较低，商品期货交易委员会(CFTC)最新的数据显示，投资者大体仍然对英镑持中性态度，而其它对央行进行的长期调查则显示英镑被低配，反映出退欧相关忧虑。

英镑贸易加权指数周三盘初跳升1.4%至78.3。(完) (编译 刘静；审校 李军)