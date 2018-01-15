欧洲汇市：英镑升穿1.38美元，为退欧公投以来首见

* 英镑及英债收益率表现：tmsnrt.rs/2o9OvGh

* 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

路透伦敦1月15日 - 英镑周一升穿1.38美元，为英国退欧公投结果发布以来首见，因美元全面走软，且投资人寄望其他欧盟成员国可能寻求相对“软英退”。

上周五英镑兑美元录得四个月来最大日涨幅，因有媒体报导称，荷兰与西班牙对英国与欧盟维持尽可能紧密的关系持开放态度，这打压了英镑空头仓位。

西班牙及荷兰财政部官员否认上述报导，并称对于英国如何脱离欧盟，各国之间没有任何新协议。

“到目前为止，其余欧盟国家表达了颇为统一的立场，即对英国要尽可能的强硬。”ACLS Global首席策略师Marshall Gittler表示。

“如果出现他们试图为英国磋商出一个‘双赢’的解决办法，可能对英镑大有帮助。”他表示。

英镑兑美元周一高见1.3819美元，当日大涨0.6%，自上周四以来已经攀升近0.04美元。

英镑兑欧元跌0.1%， 报0.8889英镑，欧元目前在三年高位附近。

周二英国将公布消费者物价指数(CPI)，将为英镑多头带来严峻考验。(完) (编译 李军; 审校 母红)