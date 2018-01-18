欧洲汇市：英镑升穿1.39美元，势将录得2014年来最长升势

* 英镑短暂升穿1.39美元后涨势暂歇

* 交易商关注英退前景和英国经济改善

路透伦敦1月18日 - 英镑兑美元周四攀升至1.39美元之上，为英国退欧公投以来首见，且势将录得五周连升，为2014年中以来最长升势。

英镑受多个因素提振，包括美元普遍走软、投资人对英国同欧盟将达成有利的退欧协议以及英国经济将继续稳健成长，尽管如果没有退欧公投，经济成长可能更快。

英镑兑美元在过去两个月已经大涨逾5%，受助于英国在12月底成功达成协议，将退欧谈判推进至讨论过渡期和退欧后贸易。

英镑周三在纽约交易时段高见1.3942美元，之后回软，周四，英镑兑美元升0.5%，报1.3903美元。

三菱日联金融表示，预计到年底英镑将升至约1.47美元。

该行首席策略师Derek Halpenny表示，“我们看好英镑”。

“一旦确认英退过渡期，就会消除在英退正式日期2019年3月29日‘落崖’的风险，为英国央行升息两次铺路。”

最近几个交易日英镑受到支撑，因美元大跌，且欧洲方面同英国的退欧谈判传出较为正面的消息。

英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周四提出向法国增拨4,450万英镑，助其加强边境管控的安全，这是英国深化与欧盟合作的一系列举措的一部分，特雷莎梅希望这些举措能在退欧磋商展现英国的善意。

随着英退谈判前景改善，英国政治不确定性降低，交易商称，英镑又能够再度与国内题材联系到一起，该国经济实际情况要比预想的更具韧性。

“似乎英退谈判开始出现不错的进展，英国的一些政治不确定性开始消退。从而引发一定的动能上涨，”ETF Securities宏观策略师Martin Arnold称。

英镑兑近几周上涨的欧元持稳在0.8812英镑。(完) (编译 李军; 审校 母红)