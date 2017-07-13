欧洲汇市：英镑因空头回补反弹，但投资人不看好近期前景

路透伦敦7月13日 - 英镑兑美元周四连续第二日上涨，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席国会证词令美元兑一篮子货币下跌后，投资者对英镑进行空头回补。

英镑获得提振，因英国央行(BOE)货币政策委员麦卡弗蒂在接受泰晤士报专访时表示，央行应当考虑较计划提前收回4,350亿英镑的量化宽松计划。策略师预计英镑的反弹走势短暂。

荷兰国际集团(ING)策略师称，对英国央行8月升息决定的最新猜测是，八位货币政策委员会中有两位，或者三位投票支持升息。在英国央行副总裁布罗德班特周三发表讲话后，8月升息几率已经从上周的约25%下降至14%。

布罗德班特表示，他尚未准备好加息。这看来与其他央行决策官员近几周声称可能很快升息的说法相左。

投资人对于英国央行是否会在年底前尾随美联储及加拿大央行脚步升息看法有分歧，美联储今年已经两度升息，加拿大央行则是在周三升息。

“市场预估年底前升息机率为五成...我们认为这过度夸大了升息风险，”RBC Global Markets策略师Adam Cole表示。

英镑兑美元日内升0.4%，报1.2925美元，英镑在略高于20日移动均线之上交易，周三曾短暂突破此价位，但分析师对英镑近期前景仍持悲观看法。

英镑兑欧元报0.8809英镑，昨日曾跌至八个月低点。 (完) (编译 刘静；审校 李军)