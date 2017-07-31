欧洲汇市：英镑接近10个月高位，英国央行“超级星期四”临近

路透伦敦7月31日 - 英镑周一交投在1.31美元上方，接近10个月高位。投资者关注本周英国央行的“超级星期四”，以了解近期央行是否会在逾十年来首次上调处于纪录低位的利率

英镑最近几周受到升息预期的支撑。央行决策者发表了一系列鹰派言论之后，市场预期英国央行可能终将准备好采取升息行动，但央行总裁卡尼以及多数高级官员似乎将暂时保持观望。

关于货币政策委员会(MPC)委员政策立场的路透图表：tmsnrt.rs/2eSYykb

数据显示上月英国楼市和消费主导的经济丧失了少量动能，抵押贷款批准宗数降至九个月最低、无担保贷款增速进一步放缓，但这对英镑影响不大。

但导致英国的疲弱数据进一步增加，再加上英国退欧对经济的影响存在高度不确定性，因此市场对英国央行准备退出刺激计划的臆测有所降温。

英镑兑美元周一报1.3131美元，与10个月高位的差距不足0.005美元；英镑兑欧元下跌0.1%报0.8950英镑，接近九个月低位。

英国央行周四还将公布季度通胀报告，分析师预计该行将略微提高通胀预估，但将调低对经济增长的预估。

“围绕(升息)问题的辩论已经开始动真格的了，但我们预计在接下来的一年里不会升息，”法国兴业银行外汇策略师Alvin Tan称。

“我们认为经济放缓的迹象很明显，尽管通胀上升，但升势似乎已经减弱。”(完) (编译 刘静；审校 母红)