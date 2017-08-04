欧洲汇市：英镑录得七周来最大两日跌幅，因美国就业数据提振美元

* 美国就业数据强劲，英镑跌向1.30美元

* 英国央行投票结果鸽派，激发了英镑抛售

路透伦敦8月4日 - 英镑周五下跌，有望录得七周来的最大两日跌幅，此前美国7月就业报告强劲，促使投资者削减部分美元兑一篮子货币的大规模看跌头寸。

7月新增就业岗位超过路透调查分析师预估的18.3万个。6月新增就业岗位上修至23.1万个，之前报告为22.2万个，平均时薪增长0.3%，与预期一致，6月时增长了0.2%。

美元兑欧元反弹幅度最大，升1%，并给其它货币对带来外溢影响。

数据发布后，英镑兑美元下跌0.7%，至1.3038美元。根据汤森路透数据，英镑在过去两日内下跌1.4%，为6月12日以来的最大两日跌幅。

“英镑可能会被推向1.3美元水准，因过去几日英美两国的货币政策前景发生了些许变化，”CMC Markets市场分析师David Madden称。

在美国就业报告发布前，英镑已经大幅下跌，延续英国央行维持利率在纪录低位不变并调降增长和通胀预估后的跌势。

英镑兑欧元略走强至0.9020英镑，周四下跌.8%。

ING分析师认为，较之英国央行政策变动的预期，未来几周英镑将更多受到英国退欧消息的影响。(完) (编译 刘静；审校 母红)