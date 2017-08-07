欧洲汇市：英镑兑欧元触及10个月低位，因英国和欧洲央行利率路径不同

路透伦敦8月7日 - 英镑兑欧元周一跌至10个月低位，因投资者押注英国央行未来几个月将维持处于纪录低位的利率不变，但欧洲央行将收紧政策。

最近几周来，英镑得到支撑，因在英国央行决策者发表了一系列鹰派讲话后，市场预计英国央行将会升息，甚至在今年底前就可能行动。

尽管上周英国央行利率制定委员会试图让人们接受利率将上升的讯息，但市场选择聚焦6比2投票支持维持利率不变的结果，低于上次会议5比3的投票结果，央行还下调了通胀和经济增长预估。

与此同时，欧洲央行将在秋季重新考虑货币刺激计划。上月，欧元区核心通胀率意外升至四年高位，失业率跌至2009年以来最低。

英镑兑欧元跌至0.9061英镑，为10月以来最低。英国央行英镑贸易加权指数也跌至3月中以来最低。

纽约梅隆银行策略师警告称，英镑将加速下跌。

英镑兑美元下跌0.1%，报1.3025美元，从上周末触及的1.32美元之上的11个月高位回落。

英镑兑美元周五创下逾六周来最大单日跌幅，因美国公布的非农就业数据优于预期，令美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内将会再度升息的预期升温，带动美元大涨。

欧盟预算执委厄廷格(Guenther Oettinger)对德国图片报表示，即便在2019年脱离欧盟之后，英国还将不得不持续对欧盟的长期计划拨款至少到2020年。

野村外汇策略师Jordan Rochester表示，英镑对于英国退欧进展的敏感度已经下降。

“对于英国退欧的噪音，英镑的敏感度已经下降，或者说已经对此充耳不闻，”他说。“(但)除非实质利率开始抬升，要么是受英国央行更为强硬的立场，或是受通胀预期下降推动，否则(英镑)将保持低迷。”(完) (编译 刘静；审校 母红)