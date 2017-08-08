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欧洲汇市：英镑兑欧元触及10个月低位，受英国消费者支出下降拖累
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2017年8月8日 / 下午3点21分 / 5 天前

欧洲汇市：英镑兑欧元触及10个月低位，受英国消费者支出下降拖累

路透新闻部

1 分钟阅读

路透伦敦8月8日 - 英镑兑欧元周二跌至10个月低位，因7月英国消费者支出连续第三个月下降，投资者更加看空英国经济前景。

“现在没有什么理由看多英国经济前景，相对而言，执行作空英镑兑欧元的操作变得更加清晰了，因英国和欧元区经济前景完全不同，”野村外汇策略师Jordan Rochester称。

英镑兑欧元跌至0.9087英镑，为2016年10月以来最低，之后收复了部分失地。

英镑在过去三个交易日下跌近2%，因英国央行上周会议立场鸽派。

虽然英国央行决策官员上周试图释出利率可能上升的讯息，但市场选择将焦点放在该行以6-2的票数维持利率不变，之前一次会议表决结果则为5-3，另外市场也聚焦于该行下修成长及通胀预估。

欧洲央行料将在秋季检讨货币刺激计画。欧元区核心通胀率上月意外加速升至四年高点，同时失业率降至2009年以来最低。

英镑兑美元自7月21日以来首次跌穿1.30美元关口。

“英退谈判似乎并无强势开局，这令英国经济和英镑承压，”德国商业银行驻法兰克福外汇策略师Esther Maria Reichelt称。

周二公布的数据显示，英国7月零售销售增长放缓，因购物者削减非必要支出，将预算花在英退公投后价格上涨的食品方面。

英镑贸易加权指数跌至3月以来最低。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)

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