欧洲汇市：英镑回落至1.30美元之下，投资者等待下周关键数据

路透伦敦8月9日 - 英镑周三在清淡交投中回落至1.3美元之下，接近两周半低位，投资者等待下周出炉的关键数据，以寻找英国准备脱欧之际经济健康状况的线索。

市场认为英国央行可能会升息，或许在今年底就会行动，这一预期在最近几周支撑了英镑。

但尽管决策者上周试图让市场相信利率可能会上升，市场却聚焦决策者以6:2赞同维持利率在纪录低位的投票结果，央行还下修了经济增长和通胀预期，并警告脱欧风险。

英国央行会议前英镑兑美元触及11个月高位，此后英镑下跌了约2%。周三英镑持平于1.2998美元，接近前日低位1.2953美元。

“升息现在看来差不多是明年的事情了，”荷兰安置银行外汇策略师Viraj Patel称。

英镑兑欧元上涨0.2%，至0.9034英镑；英镑上日曾跌至10个月低点，因投资人预期欧洲央行正在向收紧政策靠拢。

“需要有重大发展，才能改变市场的‘英退偏见’，就连英国接受一段过渡期的消息，都不太能够扭转英镑的走势，”野村外汇分析师Jordan Rochester称。

Rochester表示，下周市场焦点将是英国消费者物价通胀数据，一并出炉的还有薪资和零售销售数据，但他认为，数据低于预期的影响料将大于数据高于预期。(完) (编译 刘静；审校 母红)