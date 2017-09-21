欧洲汇市：英镑跳升，交易员关注英国首相明日退欧演说

路透伦敦9月21日 - 英镑兑美元周四上扬，交易商希望明日英国首相特雷莎梅备受关注的讲话会暗示她希望“软退欧”。

BBC周四报导，特雷莎梅会在周五表示，英国愿意在退欧过渡阶段支付200亿欧元换取单一市场准入等关税优惠。

这缓和了对她会奉行“更强硬”退欧策略的担忧，即完全切断同欧盟的政治和经济关联，她的内阁中部分官员希望如此，特别是外交大臣约翰逊。

英镑兑美元稍早低见1.3471美元，午后回升，尾盘报1.3568美元，当日上扬0.6%，英镑离去年6月退欧公投结果发布以来最高水准仅差不到1美分。

英镑兑欧元升0.1%，报0.8802英镑。

英镑周三触及1.3659美元高位，但在美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示今年将再度升息，带动美元全线上扬后，英镑回软。

美联储周三维持利率不变，但暗示仍预计年底前再升息一次，并宣布10月起开始缩表。受此刺激，美元指数升至逾两周高位。

在美联储声明公布前，英镑一直在延续上周涨势。由于英国央行表示可能在“未来数月”升息，英镑兑美元上周跳涨约3.3%。

三菱日联金融集团(MUFG)外汇分析师Lee Hardman称，“英国升息前景有利于英镑走高，但(首相)特雷莎梅周五在佛罗伦萨的主题演讲让人们近期内保持谨慎，尤其是在英镑近期大涨之后。”

周三公布的路透调查显示，近三分之二的经济分析师目前预计英国央行将在11月升息，但四分之三的受访分析师认为那时升息是错误的。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)