欧洲汇市：英镑多头遭碾压，受疲弱经济数据及脱欧忧虑拖累

路透伦敦10月2日 - 英镑对美元周一下跌1%至三周低点，因最新的制造业调查数据以及近期的一系列数据显示，英国经济难以获得动能。

英镑9月录得逾两年来最佳月度表现，投资者锁定利润，因越来越多的人感到英国央行对经济的乐观预期与经济数据表现出的不一致，以及执政的保守党召开党内大会存在隐忧。

市场聚焦脱欧谈判，此前英国脱欧事务次官称，他希望欧盟谈判人员同意在10月推进磋商未来关系，虽然此前欧盟执委会负责人称需要发生“奇迹”才能继续推进谈判。

英镑周一下跌1%，报1.3268美元，为9月14日以来最低。

“我们对英国央行对经济前景发出的积极声音有些质疑，近期的经济数据也证实了这一质疑，”AllianceBernstein固定收益投资组合经理Daniel Loughney称。

周一发布的数据显示，英国9月制造业增长冷却，因成本压力增加。上周五公布的数据显示，英国第二季国内生产总值较上年同期增幅放缓至1.5%，经常帐赤字增幅大于预期。

“市场已经大概消化了一次升息，但考虑到经济状况，很难预见他们能再升息几次。”Loughney表示。

一系列疲弱的数据出炉之际，正值一年来英镑多头头寸首次反转进入正区域，表明英镑近期的疲态可能会延续，因市场头寸布局更加中性。

“英镑已经脱离高点，目前保守党大会成为投资人焦点，”摩根士丹利分析师团队在每日报告中表示，称英镑因面临政治风险及英国经济体质欠佳而成为出脱标的。（完） (编译 刘静；审校 李军)