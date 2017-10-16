欧洲汇市：英镑持稳，英退忧虑抵消央行加息预期

路透伦敦10月16日 - 英镑周一持稳，兑欧元从四周高位回落，因投资者押注本周经济数据将使英国央行势将在年底前升息的因素，被英国退欧忧虑所抵消。

英国首相特雷莎梅发言人暗示，首相周一在同欧盟执委会主席贾克晚宴时不太可能向欧盟提出退欧的新让步。

英镑兑美元稍早一度升穿1.33美元，接近两周最高，午后初段又低见1.3246美元，交易商将走势归因于彭博报导英退磋商可能将破裂。

英镑之后又收复了多数失地，策略师表示，尽管消息引发膝跳反应，英镑遭抛售，但报导其实没有新的内容，会产生实质和持续的影响。

1538 GMT，英镑兑美元持平在1.3278美元，兑欧元持稳在0.8893英镑。

英镑兑美元上周在交投动荡中录得四周来最大涨幅，关于英国退欧磋商的报导明显互相矛盾，令英镑波幅较大。

法国兴业银行宏观策略师Kit Juckes表示，考虑到一些数据可能会显示英国经济状况向好，以及英国央行总裁卡尼或于周二对国会财政特别委员会(TSC)发表鹰派的言论，“本周做空英镑不是个好时机。”

周五的数据显示，截至上周二为止当周的数据，投机客稍稍削减了英镑多仓。不过英镑仍是连续第三周处在净多头仓位，而之前有近两年时间处于空头仓位。

这一转变主要是受围绕英国央行利率的预期重估所推动。上月英国央行暗示，最早或在11月加息。

周二的通胀数据预计会显示11月消费者物价同比涨幅触及五年高位2.8%，这将强化对于近期内会加息的预期。周三的劳工市场数据，还有周四的零售销售数据，也将受到密切关注。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)