欧洲汇市：英镑在1.32美元附近持稳，美联储主席职位角逐成焦点

路透伦敦10月23日 - 英镑周一在约1.32美元附近持稳，脱欧磋商取得进展带来的乐观情绪被美元上涨盖过，美国联邦储备理事会(FED/美联储)新主席可能更加鹰派的臆测提振美元升高。

英国首相特雷莎梅周一称，对英国的未来以及脱欧磋商“抱有雄心勃勃和积极的心态”，她认为目前磋商正在以“建设性的精神”进行。

英镑兑美元周五已从11日低点反弹，因围绕英国退欧的谈判出现进展迹象，此前欧盟领导人表示，他们将开始准备在12月进入英国退欧谈判的第二个阶段。

英镑早盘续升至1.3227美元，之后下滑，因尽管特雷莎梅的讲话安抚了市场，但市场注意力转向美联储下任主席人选上。

1500 GMT，英镑持平于1.3185，大部分分析师认为英镑基本受美元走势驱动。

“现在基本上在考虑美联储，我们在等待进一步的澄清，”BMO Capital Markets欧洲策略负责人Stephen Gallo称。

在周一播放的一个采访中，美国总统特朗普称他将“很快”作出新主席人选决定。

特朗普称，他仍在至少三位候选人中考量：美联储理事鲍威尔、现任主席叶伦和更加鹰派的斯坦福大学经济学家泰勒。

投资者也在关注周三将出炉的英国第三季国内生产总值数据，以寻找经济体质线索，以及英国央行在11月2日下次会议后的升息可能性。

英镑兑普遍走软的欧元上涨0.25%，报0.8909英镑。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)