欧洲汇市：英镑跌向两周低位，受英国央行政策不确定性打压

路透伦敦10月24日 - 英镑周二兑走强的美元跌向两周低位，受累于英国央行下周是否进行10多年来首次升息的不确定性。

周二路透的一项调查发现，64名经济学家中有46名预计英国央行下周召开下次政策会议并发表最新季度通胀报告时会升息。

尽管这是普遍预期，但市场将英国央行决策者的言论解释为鸽派，令上述观点在投资者中产生了质疑。

英国央行副总裁康利夫在一份威尔士报纸周一刊登的采访中称，升息是一个“开放性问题”，因而再度引起有关他下周是否会支持升息的怀疑。

英镑兑美元最多跌0.66%，至1.3114美元，接近两周低位的1.3087。

“影响今日整体走势的是，英国央行言论更加谨慎，”法国兴业银行外汇策略师Alvin Tan称。

“英镑的问题是，市场基本上消化了年底前升息的预期...所以对此预期的信心有任何减弱，英镑都容易受到打击。”

但大多数策略师称，今日英镑疲弱的主要原因是美元和欧元普遍走强。

英镑兑欧元最多跌0.8%，至0.8969英镑，投资者聚焦欧洲央行周四的政策决定。

尽管近日英退磋商显现进展迹象，给英镑带来温和提振，但对英国经济和政治稳定性更长期的担忧限制了英镑的任何大幅上涨。

投资人等待周三将公布的英国第三季国内生产总值(GDP)数据，以研判英国经济情况及对升息前景的影响。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)