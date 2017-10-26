欧洲汇市：英镑兑美元下跌，因强劲GDP数据带来的信心提振基本消退

路透伦敦10月26日 - 英镑周四兑美元下跌，逆转了稍早的升势，因经济增长数据强于预期带来的提振，被下周可能升息的谨慎情绪所取代。

欧洲央行宣布将购债计划延长至明年，投资者仍等待英国央行在11月2日的下次会议上是否升息的消息。

尽管市场基本消化了英国央行进行逾10年来的首次升息可能性，但周三强于预期的GDP数据带来的信心提振周四基本消退。

英镑兑美元从九日高位回落，全日下跌0.6%，1550 GMT，英镑在略高于日低之上持稳，报1.3180美元。

1550 GMT，英镑兑欧元升0.3%。

“缩减了昨日的涨幅...看一下过去几周的普遍趋势，基本上在英国央行下周做决定前是横盘交易，”OANDA高级市场分析师Craig Erlam称。

“英国央行内部还有很大的分歧...至少几位决策者不确定，”Erlam称，他补充道，英镑下跌，还反映了一些投资者回归谨慎，特别是在其它经济数据好坏不一的情况下。

周四发布的汽车行业数据显示，9月生产较去年同期下降4.1%，为六个月内的第五个月下降。此前发布的消费者和企业信心数据也表现不佳。

最新的零售销售数据也显示，10月零售销售录得2009年初以来的最大跌幅。

但周四出炉的行业数据显示，在截至9月底的三个月，英国建筑公司新屋建筑登记申请数量创10年同期来最高水平。

但围绕英退谈判进展的担忧继续令英镑承压，对于政府策略细节的困惑加剧不确定性氛围。(完) (编译 刘静；审校 李军)