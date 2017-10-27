欧洲汇市：英镑兑美元跌至三周低位，受下周英国央行利率预期拖累

路透伦敦10月27日 - 英镑兑美元周五跌至三周低位，因英国经济前景的不确定性削弱了对英国央行下周升息可能意味着将开启一个持续的收紧周期的押注。

尽管目前市场已经消化英国央行11月2日会议上进行加息的预期，但预计仅是鸽式升息，即此次升息后不会进一步升息，这也给英镑带来压力。

在美国正处于提高曾位于纪录低位的利率之际，英国央行有可能会实施逾十年来的首次加息。

尽管预计利率会增长一倍，但此次升息可能仅是逆转央行之前为减弱去年脱欧公投可能产生的影响而采取的措施。

“升息通常会跟随着汇率上升，但下周可能不会发生这样的情况，”WorldFirst经济学家Edward Hardy称。

他补充称，如果英国央行利率制定者不是一致同意升息，这对投资者意味着，不太可能是持续的收紧货币政策周期。

英镑兑美元周五触及10月9日以来最低1.3070美元，之后收复了部分失地，报1.3114美元，全日下跌0.3%。

英镑兑欧元表现较好，触及月初以来最高，因欧元下挫，此前欧洲央行周四宣布开始收紧欧元区的宽松货币政策。

周五惠誉和标普这两家评级机构将发布对英国的评级检视，这将提供英国经济状况以及英国央行是否升息的更多线索。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)