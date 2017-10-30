欧洲汇市：英镑兑欧元触及四周高位，因交易商押注英国央行本周升息

路透伦敦10月30日 - 英镑兑欧元周一升至四周高位，受英国央行本周将会进行逾10年来首度升息的预期提振。

最近几周，英镑走势反复，对有关保守党政府内部缺乏团结的消息，以及英国可能无法获得足够好的脱欧协议的迹象颇为敏感，但得到英国央行将升息的预期支撑。

市场基本消化了周四英国央行升息25个基点的预期。

接受路透调查的分析师大多预期，英国央行将在11月2日将官方指标利率上调至0.5%。

“如果央行周四不升息，将是一个很大，很大的意外，”ING外汇策略师Viraj Patel称。

“对英镑而言无疑将会是场灾难，因为升息臆测给英镑提供了底部支撑，阻止其进一步下滑...如这个支撑被撤走，就像是从英镑脚下将地毯撤走。”

这一重新燃起的预期提振英镑兑欧元升至9月29日以来最高的0.8793英镑，1652GMT，英镑小跌至0.8811英镑，全日仍上涨0.3%。

英镑兑美元也走强，全日升0.7%，报1.3213美元，从上周五触及的三周低位1.3070美元大幅反弹。

但分析师对即便周四升息，英国经济是否能为长期收紧政策提供支撑存疑。

瑞银汇市策略师在给客户的报告中写道，英镑被“两股力量拉扯着”。

“一方面，我们预测英国央行将收紧货币政策；而另一方面，这却被围绕英国退欧谈判的不确定性抵消，”他们写道。

“前者应当导致英债收益率上升，对英镑构成支持，而后者则可能削弱英镑，若退欧谈判失利，这会拖累(英镑)跌至1.20美元，”他们写道，并补充说假如英国央行收紧政策，英镑兑美元料涨至1.36美元左右。(完) (编译 刘静；审校 母红)