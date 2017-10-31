欧洲汇市：退欧希望提振英镑兑欧元触及一个月高位，关注英国央行政策决定

路透英国10月31日 - 英镑兑欧元周二跳升至一个月高位，此前欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔表示，他准备加快与英国的磋商，这缓解了对退欧磋商缺乏进展的担忧。

退欧磋商在英国应该为退欧支付怎样的代价的问题上陷入僵局，部分市场分析师预计，这将给英国经济带来长期的影响。

巴尼尔周二表示，“将在未来几个小时或几天内”确定下轮磋商的日期和议题。

“市场认为，这可能暗示我们接近退欧进程中贸易磋商的部分，这对英镑有利，”法国农业信贷银行的G10汇市研究部主管Valentin Mironov说。

“的确，这是一段时间以来英国官员一直在力推的事，这可能是欧盟或许愿意满足英国的这方面要求的首个迹象。”

英镑兑美元欧洲汇市尾盘大涨0.5%，触及1.3280美元的两周高位。

巴尼尔发表讲话后，英镑兑欧元触及一个月高位0.8778英镑，后小幅回落至0.8786英镑。英镑势将连跌第二个月。

消息发布前，英镑陷于30个基点的狭窄区间内，根据汤森路透数据，今日是15年历史上交投最为淡静的交易日之一，投资者在英国央行周四公布利率决定前离场观望。

但是，由于英国央行可能升息，投资者将对任何退欧给英国经济体质造成影响的线索十分敏感，市场将赌注押在升息是否会转变成长期收紧政策周期上。

“英国央行利率决定公布后，我们认为，市场的关注点仍将在数据的发展、退欧磋商和财政大臣11月22日的秋季预算报告上，”野村的分析师在一份给客户的报告中写道。

他们预计，英国央行将在周四升息，并为未来进一步升息埋下伏笔。

市场研究机构GfK公布，英国10月消费者信心指数从前月的负9降至负10，继续在三年低位附近徘徊，符合路透调查分析师的平均预估。(完) (编译 母红; 审校 李军)