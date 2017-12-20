欧洲汇市：英镑小涨，但投资者在第二阶段退欧谈判前不愿大举建仓

路透伦敦12月20日 - 英镑兑欧元和美元周三小涨，市场交投淡静，投资者在圣诞节假期来临以及明年退欧谈判进入第二阶段前不愿大举建仓。

由于市场交投清淡，且无重大经济数据转移视线，对第二阶段退欧谈判的关注使得英镑无法脱离近两周来的交易区间，即便第一阶段谈判取得了一些进展。

根据周三同意的欧盟谈判指令，欧盟希望英国脱欧后的转换期在不晚于2020年最后一天前结束。

据英国广播公司(BBC)周三报导，英国央行将公布相关计划，允许欧洲银行业者在英国退欧后照常在英国经营，即便是在“未能达成协议而脱欧”的情况之下。该消息对英镑有一定的支撑。

“我认为年底时英镑或将略有反弹，但所有乐观的说法不能掩盖英国方面自相矛盾的意愿从根本上无法实现的现实。我认为英镑长期看仍偏空。”ACLS Global策略师Marshall Gittler说。

英国首相特雷莎梅上周与欧盟领袖确保了一项协议，之前陷入僵局的退欧谈判终于得以进入到讨论协商过渡期以及长期贸易安排的议题。

英镑兑美元小涨0.2%至1.3406美元。英镑兑欧元涨0.1%至0.8837英镑。

周三公布的月度招聘行业调查显示，计划明年增聘员工的英国雇主减少，因为经济展望为英国2016年6月脱欧公投以来最黯淡者之一。英镑对数据的反应不大。 (完) (编译 刘静；审校 李军)